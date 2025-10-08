Propunere de „AUR”: Marile lanțuri de magazine obligate să -și limiteze mărcile proprii la 20% din vânzări

O propunere legislativă depusă, de curând, la Senatul României vizează o reducere a produselor marcă proprie pe care marii retaileri de tip hipermarket și supermarket le comercializează. Fiecare lanț de magazine are propria marcă, în special la produsele alimentare cel mai bine vândute, care sunt comercializate la cel mai mic preț din magazin.

Proiectul aparține unui grup de parlamentari AUR și are ca scop declarat întărirea regulilor de piață privind concurența. Modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 impune marilor lanțuri de magazine stabilirea unui plafon de 20% pentru vânzările de produse sub marcă proprie, aplicabil fiecărei grupe de produse în parte (documentul integral în puteți consulta aici).

De exemplu, în cazul retailerului Kaufland, produsele mărci proprii au un “K” în denumire: “K -Classic”, “K -Bio”, “K – Free” etc.

Categoria de produse la care se referă proiectul legislativ, (printre cele mai ieftine) nu este întotdeauna și de calitate. Iar marii retaileri fac o promovare agresivă acestor produse, profitul lor fiind centrat pe o mare cantitate de vânzări, chiar dacă adaosul este unul mic sau foarte mic.

În ideea întăririi regulilor de piață concurențială, proiectul prevede și obligația de a raporta anual către Consiliul Concurenței structura vânzărilor, pentru a permite monitorizarea respectării acestei modificări legislative.

În cazul nerespectării acestora sau al furnizării de informații false, se propun sancțiuni financiare proporționale cu cifra de afaceri, “în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere”, potrivit articolului 59 al legii.

Deocamdată, este doar o propunere care ar trebui votată în Senat și apoi în Camera Deputaților, să fie promulgată și apoi publicată în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabilă.

Angela Croitoru