Propunere de “AUR”: Marile lanțuri de magazine obligate să -și limiteze mărcile proprii la 20% din vânzări
ECONOMIEACTUALITATEStiri fierbinti

Propunere de „AUR”: Marile lanțuri de magazine obligate să -și limiteze mărcile proprii la 20% din vânzări

alexandru
de alexandru

O propunere legislativă depusă, de curând, la Senatul României vizează o reducere a produselor marcă proprie pe care marii retaileri de tip hipermarket și supermarket le comercializează. Fiecare lanț de magazine are propria marcă, în special la produsele alimentare cel mai bine vândute, care sunt comercializate la cel mai mic preț din magazin.

Proiectul aparține unui grup de parlamentari AUR și are ca scop declarat întărirea regulilor de piață privind concurența. Modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 impune marilor lanțuri de magazine stabilirea unui plafon de 20% pentru vânzările de produse sub marcă proprie, aplicabil fiecărei grupe de produse în parte (documentul integral în puteți consulta aici).

De exemplu, în cazul retailerului Kaufland, produsele mărci proprii au un “K” în denumire: “K -Classic”, “K -Bio”, “K – Free” etc.

Categoria de produse la care se referă proiectul legislativ, (printre cele mai ieftine) nu este întotdeauna și de calitate. Iar marii retaileri fac o promovare agresivă acestor produse, profitul lor fiind centrat pe o mare cantitate de vânzări, chiar dacă adaosul este unul mic sau foarte mic.

În ideea întăririi regulilor de piață concurențială, proiectul prevede și  obligația de a raporta anual către Consiliul Concurenței structura vânzărilor, pentru a permite monitorizarea respectării acestei modificări legislative.

În cazul nerespectării acestora sau al furnizării de informații false, se propun sancțiuni financiare proporționale cu cifra de afaceri, “în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere”, potrivit articolului 59 al legii.

Deocamdată, este doar o propunere care ar trebui votată în Senat și apoi în Camera Deputaților, să fie promulgată și apoi publicată în Monitorul Oficial pentru a deveni aplicabilă.

Angela Croitoru

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Articolul precedent
Neamț. Bărbat condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra soției
Articolul următor
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia care vizează pensiile magistraților

Ultima ora

EDUCATIE

Ministerul Educației extinde învățământul dual pentru absolvenții școlilor profesionale

Absolvenții școlilor profesionale vor putea, din 2026, să continue...
ACTUALITATE

FOTO. Accident la Slobozia – unul din șoferi a ajuns la spital

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a...
JUSTIŢIE

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia care vizează pensiile magistraților

Curtea Constituțională a amânat din nou decizia care vizează pensiile magistraților
ACTUALITATE

Neamț. Bărbat condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de omor asupra soției

Un bărbat de 61 de ani, din Roznov, și-a...
EDUCATIE

Atenție părinți! Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a va fi centrată pe viața de zi cu zi

În ultima săptămână din luna septembrie, a fost emis...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale