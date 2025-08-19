Senatorul Paul Gheorghe, care acum este afiliat grupului parlamentar PSD, a venit cu o propunere care, în opinia sa, ar trebui să rezolve problema prețurilor mari achitate de populație pentru apa potabilă. În ce măsură propunerea va fi viabilă rămâne să decidă colegii din parlament. Vă prezentăm propunerea exact așa cum a fost ea pregătită pentru a intra pe circuitul de avizare.

Expunere de motive

Stimați colegi,

În ultimii 34 de ani, clasa politică a tolerat abuzuri repetate în domeniul serviciilor publice esențiale, printre care și alimentarea cu apă potabilă. În prezent, cetățenii României, în special cei care locuiesc la bloc, suportă costuri de până la 10–11 ori mai mari decât ar fi normal, în funcție de regiune.

Este de neconceput ca un serviciu vital, precum apa potabilă, să fie transformat într-o sursă de profit excesiv, în timp ce pierderile din rețea și lipsa de investiții sunt imputate tot populației.

Situația actuală

Prețul apei potabile

București: 10 lei/mc apă rece

Județul Neamț: 20 lei/mc apă rece

Alte județe: prețuri similare, cu variații majore.

Acesta este prețul final pe care îl plătesc familiile care locuiesc la bloc. Nu facem referire la apa caldă menajeră, unde pentru încălzire se adaugă 12–13 lei/mc.

Consum mediu lunar pentru o familie de trei persoane:

Apă rece: 8 mc

Apă caldă: 6–7 mc

(exceptând blocurile noi, cu centrale proprii pe gaz).

Investiții și infrastructură

Rețelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriașe.

În București, schimbarea conductelor s-a făcut cu fonduri europene, prin Primăria Capitalei, nu prin societatea de apă.

În județul Neamț, pierderile ajung la 60%, cost suportat tot de cetățeni.

Exemplul județului Neamț

Piatra Neamț: peste 300 de asociații de proprietari.

Târgu Neamț: peste 200 de asociații.

Roman: peste 200 de asociații.

Toți acești oameni plătesc facturi umflate, care includ pierderile uriașe din rețea. Societatea Apa Serv Neamț facturează populația cu 20 lei/mc apă rece, deși nu are capacitatea financiară de a rezolva problema infrastructurii.

Întrebări de fond

Dacă investițiile majore în rețelele de apă sunt realizate de primării și consilii județene, atunci:

-Care este rolul acestor societăți de apă?

-De ce sunt menținute, în condițiile în care funcționează ca niște cămătari pe apă rece?

-De ce este obligat cetățeanul să plătească pierderile din rețea, adică un consum pe care nu l-a realizat?

Situația devine și mai absurdă atunci când ploi torențiale inundă subsolurile și străzile: tot cetățenii sunt cei care plătesc costurile suplimentare.

Propunere legislativă

Stabilirea prețului maxim de 2 lei/mc de apă potabilă (apă rece), cu TVA inclus, pentru toți cetățenii României. Eliminarea obligativității de plată a pierderilor din rețea de către proprietarii de apartamente. Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu. Restructurarea societăților de apă, astfel încât acestea să devină responsabile cu întreținerea și modernizarea rețelelor, nu cu transferul poverii financiare către populație.

Concluzie

În prezent, apa rece este facturată la un preț de 10–11 ori mai mare decât ar fi corect. Această situație afectează milioane de familii din România și reprezintă una dintre cele mai mari nedreptăți sociale tolerate până acum.

Propunerea legislativă urmărește să corecteze această inechitate prin:

-plafonarea prețului la 2 lei/mc;

-eliminarea plății pierderilor din rețea de către consumatori;

-obligarea societăților de apă să-și asume responsabilitatea pentru investiții și întreținere.

Oricine dorește clarificări sau poate contribui cu idei care să îmbunătățească propunea îl poate contacta la senatorul de Neamț pe mail la adresa [email protected] sau telefonic pe numărul 0722222056.

