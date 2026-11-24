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Angajații din România ar putea beneficia de încă o zi liberă legală în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit unui proiect legislativ depus la Senat. Proiectul prevede includerea zilei de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, în lista sărbătorilor legale în care nu se lucrează, atât pentru angajații de la stat, cât și pentru cei din mediul privat.

În acest moment, angajații beneficiază de două zile libere legale cu ocazia Crăciunului, pe 25 și 26 decembrie.

Argumentul inițiatorilor, potrivit Notei de fundamentare, este acela că numeroși salariați nu dispun de suficient timp pentru pregătirile de sărbători, iar unii angajați nu reușesc să-și organizeze deplasările către localitățile în care locuiesc familiile lor lărgite, cu care doresc să fie alături la masa de Crăciun.

18 zile libere legale

Dacă acest demers va fi aprobat, numărul zilelor libere legale de care beneficiază salariații din România ar putea crește de la 17 la 18.

Inițiativa legislativă, ce ar urma să fie inclusă în calendarul sărbătorilor legale, ar putea aduce o minivacanță de patru zile pentru unii salariați.

În acest an, ziua de 24 decembrie 2026 cade joi, iar prima zi de Crăciun este vineri. Așadar, pentru angajații care lucrează doar cinci zile pe săptămână, de luni până vineri, vacanța de Crăciun ar fi una de patru zile, de joi, până duminică inclusiv, 24 -27 decembrie, urmând ca luni, 28 decembrie să revină la muncă, până de Revelion.

Pentru a deveni literă de legă, propunerea trebuie votată de ambele camere parlamentare, după adoptarea în Parlament să fie promulgată de președintele Nicușor Dan și, în final, să fie publicată în Monitorul Oficial, anterior zilei de 24 decembrie 2026.

Angela Croitoru