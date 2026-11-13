Propunere. Fără dublă impozitare CASS. Veniturile suplimentare din chirii, dividende ar putea să scape de această taxă

O propunere legislativă de modificare a Codului Fiscal încearcă să elimine dublarea plății contribuției de sănătate pentru salariații care mai câștigă bani și din alte surse. Contribuția datorată ar fi doar pentru partea din aceste venituri care depășește 120.000 de lei pe an, potrivit unui proiect înregistrat pe 10 noiembrie 2026, la Senat. Salariații care câștigă bani și din chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor sau alte activități independente ar putea plăti CASS doar pentru suma care trece de pragul de 120.000 de lei pe an.

Argumentul inițiatorului este că acești angajați sunt deja asigurați prin salariu, fără a beneficia de servicii medicale în plus pentru taxarea veniturilor suplimentare. În sistemul actual, angajatorul reține lunar CASS aferentă salariului, direct din venitul angajatului. Obligația de plată se extinde și asupra altor câștiguri ale aceluiași salariat, precum chiria primită pentru un apartament sau banii obținuți ca PFA. Pentru acestea, suma datorată se stabilește distinct, în funcție de totalul veniturilor, și este raportată la ANAF prin declarația unică.

Excepția de la regulă ar încuraja declararea veniturilor suplimentare

Inițiativa introduce o excepție de la regulă, astfel încât cei ce primesc, în cursul anului, un salariu din care CASS este reținută la sursă ar fi scutit de o contribuție pentru restul câștigurilor, dacă acestea nu depășesc, cumulat, 120.000 de lei anual. În situația în care plafonul este depășit, CASS s-ar calcula numai pentru diferență, nu pe întreaga sumă încasată, procentul contribuției nu se modifică, rămâne același. În expunerea de motive, inițiatorii spun că angajatul are deja asigurare medicală, datorită sumei care i se oprește lunar din salariu. Iar, banii plătiți în plus pentru chirii sau dividende nu îi deschid accesul la alte servicii medicale, el beneficiind de același pachet de bază ca toți ceilalți asigurați.

Altfel spus, contribuabilul dă mai mulți bani fără să primească ceva în plus. Un alt argument ar fi acela că suma pierdută de bugetul de stat nu ar fi una mare, dar ar putea aduce o încurajare pentru declararea acestor venituri, atâta timp cât impozitarea se reduce. Inițiativa abia a fost depusă la Senat. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi votată de cele două camere și va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, pentru a deveni aplicabilă.

Angela Croitoru