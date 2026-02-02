ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Promisiune respectată. Masă rotundă la Salubritas pe tema protecției animalelor

de Sofronia Gabi

Asociațiile de profil și ONG-urile cu activitate în domeniul protecției animalelor sunt invitate la o masă rotundă organizată de Salubritas. Acțiunea are loc joi, 5 februarie, cu începere de la ora 12:00 la sediul din strada Muncii, nr. 3, Piatra Neamț.

Promisiune respectată. Masă rotundă la Salubritas pe tema protecției animalelorÎntâlnirea are ca obiectiv inițierea și consolidarea unei colaborări active între Salubritas SA, ca structură a Consiliului Local cu atribuții în domeniu, precum și ONG-urile și asociațiile de profil, în vederea dezbaterii și aprobării unor direcții comune de acțiune pentru protecția și bunăstarea animalelor de pe raza municipiului Piatra Neamț și a județului Neamț”, anunță Salubritas.

Temele propuse pentru discuție sunt:

  • Gestionarea câinilor fără stăpân: capturare, adăpostire, sterilizare, adopție, adopție la distantă, etc;
  • Îmbunătățirea colaborării instituționale între autorități, Salubritas și organizațiile neguvernamentale;
  • Stabilirea unor protocoale de colaborare clare și eficiente între părțile implicate;
  • Campanii comune de informare și educare a populației privind responsabilitatea deținătorilor de animale;
  • Promovarea adopțiilor și a sterilizării ca soluții sustenabile;
  • Identificarea problemelor curente din teren și propunerea de soluții aplicabile;
  • Accesarea de proiecte și finanțări comune, acolo unde este posibil.

Ne dorim un dialog deschis și constructiv, bazat pe experiență practică și bune intenții, care să conducă la soluții durabile în beneficiul comunității și al animalelor”, mai arată sursa citată. Cei care doresc să participe trebuie să confirme până la data de 3 februarie, la adresa de e-mail [email protected]. „Vă mulțumim pentru implicare și așteptăm cu interes să construim împreună un cadru solid de colaborare în domeniul protecției animalelor”, punctează Salubritas SA.

