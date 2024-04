0:00

O nouă recunoaștere la nivel național pentru Piatra-Neamț s-a întâmplat ieri seară, la cel mai important eveniment dedicat industriei Smart City din România. Gala organizată de Asociația Română pentru Smart City a ajuns la a VIII-a ediție și s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Energiei, în cadrul inițiativei EIT Urban Mobility, cofinanțată de Uniunea Europeană.

Proiectul Grădinii Publice „Nicu Albu”, care se află în implementare, a obținut premiul la categoria Sustenabilitate și Mediu, fiind o inițiativă care sprijină dezvoltarea durabilă a mediului urban. Primarul Andrei Carabelea a primit acest premiu de la Magda Bei, CEO GRAPHTEC.

„Vă mulțumesc pentru această ocazie minunată și vă mulțumesc pentru acest premiu! Felicitări organizatorilor și partenerilor pentru acest eveniment, ajuns la VIII-a ediție, care inspiră prin proiectele pe care le aduceți aici, pe scena, în fața noastră și vă mulțumim pentru energia pozitivă și încrederea pe care ne-o dați: România se modernizează, orașele României se modernizează, Piatra-Neamț se modernizează. Avem și noi peste 40 de proiecte în implementare, cu fonduri europene: modernizarea transportului public, eficiență energetică, digitalizare, educație și multe altele.

„Grădina Publică „Nicu Albu” este un proiect care a pornit dintr-o poveste. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră ați auzit de povestea ursoaicei Ina, cea care după 20 de ani de captivitate, deși ajunsese la sanctuarul de la Zărnești și se bucura de libertate, se învârtea în continuare într-un cerc foarte strâns, în amintirea tristă a cuștii mici în care a trăit. Parcul zoo nu oferea standardele și condițiile de care animalele aveau nevoie, așa că am inițiat un proiect de transformare fundamentală a spațiului, am consultat cetățenii și am demarat proiectul de amenajare a grădinii publice, un loc deschis tuturor, construit pe principiul bunăstării animalelor și sustenabilității. Avem un proiect care leagă trecutul, istoria acestui loc, cu tehnologia și viitorul. Vă invit să îl vedeți vara aceasta cu ochii dumneavoastră la Piatra-Neamț. Hai la Piatra!” a declarat primarul Andrei Carabelea la gala de premiere.

Pe scena evenimentului au fost prezentate proiecte de peste 2 miliarde de euro, din domeniul orașelor inteligente, de la sisteme avansate de mobilitate urbană și infrastructură verde până la digitalizarea serviciilor publice.