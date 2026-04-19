FOTO. Proiectile din al doilea război mondial descoperite la Lețcani

Echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași desfășoară constant misiuni pentru identificarea, ridicarea și distrugerea munițiilor rămase neexplodate, contribuind direct la siguranța comunităților. Din exterior, dincolo de spectaculozitatea momentului în care aceste muniții sunt explodate, în condiții de siguranță, departe de așezările umane, totul pare simplu și firesc.

Însă, „în spatele acestor intervenții se află operațiuni complexe, desfășurate în condiții de maximă siguranță, menite să elimine riscuri majore pentru populație și mediul înconjurător.

În perioada recentă, pirotehniștii ieșeni au intervenit în mai multe locații din județ, unde au fost descoperite elemente de muniție provenite din timpul conflictelor armate”, arată căpitanul George Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iași.

Misiuni pirotehnice recente

Cele mai relevante misiuni desfășurate în ultimele două luni sunt:

– Lețcani, 28 martie 2026, un proiectil a fost descoperit în timpul lucrărilor agricole (semănat floarea-soarelui), în zona de limită cu localitatea Avântu, comuna Românești.

„În urma verificărilor efectuate, au fost identificate 10 proiectile cumulative-trasor calibru 150 mm și 6 proiectile explozive calibru 150 mm. Terenul a fost asanat pe o suprafață de aproximativ 200 m², însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, intervenția a fost reluată ulterior.

În data de 16.04.2026, în continuarea misiunii, au fost descoperite 33 proiectile explozive calibru 150 mm și 23 proiectile cumulative-trasor calibru 150 mm”, precizează ISU Iași.

În ultima perioadă, echipa pirotehnice a avut „un nivel ridicat de intervenție, fiind desfășurate 43 de misiuni, dintre care 39 de misiuni de asanare. În urma acestora au fost identificate și distruse multiple elemente de muniție, inclusiv proiectile, grenade, mine și muniții de infanterie, pe o suprafață totală de aproximativ 8.475 m². Aceste date confirmă faptul că munițiile rămase neexplodate continuă să reprezinte un risc real, chiar și la zeci de ani de la încheierea conflictelor armate.



Pompierii din cadrul ISU Iași atrag atenția asupra pericolului reprezentat de munițiile neexplodate și recomandă respectarea strictă a măsurilor de siguranță în cazul descoperirii unor astfel de elemente. Astfel, acestea nu trebuie atinse sau mutate din locul în care au fost găsite, nu trebuie introduse în locuințe sau alte spații închise și nu trebuie desfăcute ori demontate sub nicio formă. De asemenea, este interzisă utilizarea acestora în scopuri improvizate, aprinderea focului în apropiere sau permiterea accesului copiilor în zonă. Obiectele nu trebuie predate către centre de colectare sau alte persoane, iar locul descoperirii trebuie marcat, dacă este posibil, urmat de îndepărtarea la o distanță sigură. Evenimentul trebuie anunțat de îndată prin apel la numărul unic pentru situații de urgență 112.

Conform prevederilor art. 162 din Ordinul MAI nr. 135/2015, orice descoperire de muniție trebuie anunțată de urgență autorităților competente. Nerespectarea acestor măsuri poate duce la producerea unor accidente grave, soldate cu pierderi de vieți omenești sau pagube materiale”, conchide sursa citată.