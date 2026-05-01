Proiectil descoperit într-o gospodărie din Lunca, Vânători- Neamț

Un gospodar din satul Lunca, comuna Vânători -Neamț, care făcea săpături în curtea casei, a descoperit un proiectil exploziv, în dimineața zilei de 1 Mai 2026.

În jurul orei 07:40, omul a anunțat, prin apel la 112, descoperirea.

„A fost sesizat faptul că a fost descoperit un proiectil în curtea unei gospodării din satul Lunca (comuna Vânători-Neamț) ,de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, pe timpul unor săpături.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Vânători-Neamț, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială pirotehnică) și IPJ.

Ajunși la locul indicat, pirotehnicienii au constatat că este vorba despre un proiectil exploziv de calibru 75 mm. Cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei pirotehnice au fost efectuate cercetatări în zona în care a fost găsit proiectilul dar nu au mai fost descoperite alte elemente de muniție.

Proiectilul descoperit, ce provine din Al Doilea Război Mondial, a fost ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrus”, precizează ISU Neamț.