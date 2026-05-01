Un gospodar din satul Lunca, comuna Vânători -Neamț, care făcea săpături în curtea casei, a descoperit un proiectil exploziv, în dimineața zilei de 1 Mai 2026.
În jurul orei 07:40, omul a anunțat, prin apel la 112, descoperirea.
„A fost sesizat faptul că a fost descoperit un proiectil în curtea unei gospodării din satul Lunca (comuna Vânători-Neamț) ,de un bărbat, în vârstă de 31 de ani, pe timpul unor săpături.
La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la SVSU Vânători-Neamț, Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (o autospecială pirotehnică) și IPJ.
Ajunși la locul indicat, pirotehnicienii au constatat că este vorba despre un proiectil exploziv de calibru 75 mm. Cu ajutorul echipamentelor specifice din dotarea autospecialei pirotehnice au fost efectuate cercetatări în zona în care a fost găsit proiectilul dar nu au mai fost descoperite alte elemente de muniție.
Proiectilul descoperit, ce provine din Al Doilea Război Mondial, a fost ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat pentru a fi ulterior distrus”, precizează ISU Neamț.
Proiectil descoperit într-o gospodărie din Lunca, Vânători- Neamț
Autor:
Categorii
- Acesti oameni care ne conduc
- ACTUALITATE
- ADMINISTRAȚIE
- Administrație Bacău
- Administrație Botoșani
- Administrație Iași
- Administrație Neamț
- Administrație Suceava
- Administrație Vaslui
- ADVERTORIAL
- AGRICULTURA
- Agricultură Bacău
- Agricultură Botoşani
- Agricultură Iaşi
- Agricultură Neamţ
- Agricultură Suceava
- Agricultură Vaslui
- Alegeri locale 2024
- Alegeri parlamentare 2016
- BACĂU
- BOTOȘANI
- COMUNICATE PRESĂ
- CULTURA
- Cultură Bacău
- Cultura Botoșani
- Cultura Iași
- Cultura Neamt
- Cultura Suceava
- Cultura Vaslui
- Economic Bacău
- Economic Botoșani
- Economic Iași
- Economic Neamț
- Economic Suceava
- Economic Vaslui
- ECONOMIE
- EDITORIAL
- EDUCATIE
- Educaţie Bacău
- Educaţie Botoşani
- Educaţie Iaşi
- Educaţie Neamţ
- Educaţie Suceava
- Educaţie Vaslui
- EVENIMENT
- FAPT DIVERS
- Featured
- Felicitari
- IAȘI
- INFRACȚIONAL
- Infracțional Bacău
- Infracțional Botoșani
- Infracțional Iași
- Infracțional Neamț
- Infracţional Suceava
- Infracțional Vaslui
- Interviu
- JUSTIŢIE
- Justiţie Bacău
- Justiţie Botoşani
- Justiţie Iaşi
- Justiţie Neamţ
- Justiţie Suceava
- Justiţie Vaslui
- NEAMȚ
- OPINII
- Pensiuni in Neamț
- POLITICA
- Politica Bacau
- Politică Botoșani
- Politica Iași
- Politica Neamț
- Politica Suceava
- Politica Vaslui
- RELIGIE
- Religie Bacău
- Religie Botoşani
- Religie Iaşi
- Religie Neamţ
- Religie Suceava
- Religie Vaslui
- SANATATE
- Sănătate Bacău
- Sănătate Botoşani
- Sănătate Iaşi
- Sănătate Neamţ
- Sănătate Suceava
- Sănătate Vaslui
- SOCIAL
- Social Bacau
- Social Botoșani
- Social Iași
- Social Neamț
- Social Suceava
- Social Vaslui
- SPORT
- Sport Bacău
- Sport Botoșani
- Sport Iași
- Sport Neamț