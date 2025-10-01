Proiecte dedicate pentru tineri, copii și toți cetățenii comunei Trifești

Anul 2025 stă sub semnul austerității bugetare, date fiind măsurile pentru reducerea deficitului bugetar, însă primarul comunei Trifești, Dan Marian Lupu și- a propus implementarea a cinci proiecte majore care vor schimba în bine viața tuturor cetățenilor. Începând de la familiile tinere care au copii de grădiniță, la copiii de la învățământul primar și gimnaziu, toate familiile vor beneficia de rezultatul acestor investiții.

Proiectele sunt finanțate prin fonduri europene și guvernamentale cu o cofinanțare de doar 2% din bugetul local al comunei.

Primul proiect este “Creșterea eficienței energetice a clădirii grădiniței din satul Trifești, comuna Trifești, județul Neamț”, cu o finanțare prin Administrația Fondului de Mediu în valoare totală de 3.390.000 de lei. Clădirea grădiniței urmează să fie reabilitată energetic și modernizată, urmând ca, prin același proiect să fie achiziționate și dotări pentru ca toți micuții care vor veni aici să primească o educație de calitate, în condiții moderne.

Un alt proiect dedicat copiilor și elevilor din Trifești este sala de sport care va fi construită cu fonduri europene prin programul Regio, finanțare obținută prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est. Valoarea totală a acestei investiții, care va garanta sănătatea elevilor care își vor desfășura orele de educație fizică și sport aici, este de 6.164.925, 22 de lei.

Rețeaua de utilități din comună este într-o continuă extindere, dat fiind faptul că fără apă nu este posibil să oferi un nivel de trai confortabil și condiții decente, așa încât anul acesta se va realiza o extindere a alimentării cu apă existente, dar și a canalizării. Finanțarea de 24.268.162, 09 lei este garantată din fonduri europene nerambursabile prin intermediul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”.

Tot la capitolul condiții mai bune de trai, Primăria comunei Trifești realizează în acest an un proiect de “Modernizare a sistemului de iluminat public”, printr-o finanțare AFM, în valoare totală de aproape 1 milion de lei.

Tot la capitolul energie, pentru a economisi bani de la bugetul local, mai exact prin plata unor facturi mai mici la energia electrică, în comună urmează să fie realizată o investiție, în valoare de 1,1 milioane de lei, finanțare de la Ministerul Energiei. Proiectul “Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum în comuna Trifești” va asigura cantitatea de energie electrică necesară pentru a acoperi consumul Primăriei Trifești și a celorlalte instituții locale, din resurse regenerabile verzi.

“Principala mea preocupare și a echipei din primărie pe care o coordonez este aceea de a le asigura oamenilor mai mult confort și o viață mai tihnită. Dea aceea mă aflu aici și întotdeauna am fost deschis față de oameni, le ascult păsurile și facem tot posibilul pentru a-i ajuta și a veni în întâmpinarea nevoilor și necesităților lor. Este un an greu, marcat de multe tare financiare, însă, cu muncă și perseverență, lucrând zi de zi, am convingere că planurile pe care le avem pentru dezvoltarea comunei Trifești vor da roade. Chiar dacă nu imediat, în viitorul apropiat, oamenii vor simți o schimbare în bine”, a declarat primarul Dan-Marian Lupu.