Proiect: subvenții pentru angajarea categoriilor defavorizate pe piața muncii – de sprijin financiar beneficiază și angajatorii

Tinerii care se angajează pentru prima dată, dar și alte categorii de persoane, precum mamele cu trei copii sau victimele violenței traficului de persoane și a violenței domestice, ar putea fi sprijiniți financiar de stat la încadrare. Așa prevede un proiect de modificare a Legii șomajului 76/2002, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. În unele cazuri de sprijinul financiar de la stat pot beneficia și angajatorii. Proiectul propune prima de stabilitate pentru „Primul loc de muncă”, destinată persoanelor cu vârsta între 16 și până la cel mult 30 de ani care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. „Prima se va acorda lunar, timp de 24 de luni de la angajare, respectiv 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în cel de-al doilea an pentru a încuraja continuitatea și dezvoltarea profesională. Acest sprijin completează beneficiile acordate angajatorilor, respectiv o subvenție de 2.250 lei/lună dacă încadrează în muncă astfel de persoane, înregistrate ca șomeri”, anunță Ministerul Muncii.

Măsurile vizează și victimele violenței domestice și ale traficului de persoane care vor beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite. În această situație se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri. „Pentru facilitarea ocupării, se introduce posibilitatea ca angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, să poată beneficia de subvenționarea locului de muncă pentru o perioadă de 12 luni cu 2.250 de lei lunar, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni”, mai arată sursa citată.

Important de spus este faptul că, pentru a beneficia de subvențiile acordate de stat persoanele din categoriile menționate trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Pe lângă subvenții, șomerii beneficiază de informare și consiliere profesională, medierea muncii, formarea profesională, evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite. Proiectul de lege mai propune: includerea persoanelor din grupuri vulnerabile în categoriile eligibile pentru măsuri active de ocupare; creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani; simplificarea procedurilor administrative. Măsurile urmăresc și acoperirea deficitului de personal cu care se confruntă agenții economici.

FOTO: Ministerul Muncii Facebook