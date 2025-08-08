Pe data de 8 august, Guvernul României a primit spre analiză un proiect de lege cu implicații semnificative pentru Pilonul II de pensii. Proiectul introduce modificări importante privind modalitatea de retragere a fondurilor acumulate în acest sistem de pensii private obligatorii, care numără peste 8,3 milioane de participanți.

În prezent, participanții pot retrage integral suma din Pilonul II la momentul pensionării. Noul proiect limitează această opțiune, permițând retragerea a maximum 25% din suma totală. Restul fondurilor vor fi distribuite lunar existând posibilități: pensie de tip retragere programată sau pensie viageră.

Pensia de tip retragere programată prevede plăți lunare până la epuizarea activului, dar nu pe o perioadă mai mare de 10 ani. Plățile lunare vor fi de cel puțin 1.281 lei (valoare indemnizației sociale pentru pensionari în 2024), putând depăși această sumă dacă activul personal permite o perioadă de plată mai lungă. În cazul decesului înainte de epuizarea sumei datorate, moștenitorii vor primi suma rămasă sub formă de plată unică.

Pensia viageră oferă o plată lunară pe toată durata vieții, calculată actuarial în funcție de activul personal. În acest caz, moștenitorii vor primi doar sumele neîncasate de titular, reprezentând pensia aferentă lunii decesului și eventuale drepturi restante.

Excepție de la această regulă fac persoanele cu un sold mai mic de 15.372 lei (de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionari în 2024), care vor putea retrage integral suma.

Z.C.