Proiect în dezbatere publică: Taxele locale din Iași cresc cu 7,3% în 2027, pe motive de inflație. Ce se schimbă și ce taxe dispar

Primăria Iași a pus în dezbatere publică (vezi aici) proiectul privind impozitele și taxele locale pentru anul viitor, fiind una dintre primele primării mari din țară care a făcut acest pas. Documentul prevede indexarea cu rata inflației, păstrarea bonificației pentru plata anticipată și eliminarea a două taxe administrative. Proiectul urmează să fie analizat și votat de Consiliul Local.

Ieșenii ar putea plăti cu 7,3% mai mult pentru impozitele și taxele locale în 2027. Majorarea propusă de municipalitate este rezultatul indexării cu rata inflației, prevăzută de Codul fiscal. Primăria susține că proiectul nu introduce creșteri suplimentare și că menține cotele de impozitare la nivelul minim permis de lege.

Indexarea vizează impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport

Potrivit estimării prezentate odată cu proiectul, pentru un apartament de 70 de metri pătrați, creșterea anuală ar fi de aproximativ 27 de lei. Suma efectivă poate varia în funcție de caracteristicile imobilului și de situația fiscală a proprietarului.

Bonificație de 10% și două taxe eliminate

Proiectul păstrează bonificația de 10% pentru contribuabilii care achită integral obligațiile fiscale până la 31 martie 2027, în condițiile prevăzute de hotărârea locală.

Totodată, municipalitatea propune eliminarea taxei de 23 de lei pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisie sau primar și a taxei speciale de 50 de lei pentru eliberarea în regim de urgență a certificatelor de atestare fiscală.

Pentru mijloacele de transport de marfă de mare tonaj, proiectul prevede folosirea unui curs de schimb de 5,2 lei pentru un euro la calculul impozitului. Documentul menține și supraimpozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite, cu majorări care pot ajunge, în funcție de caz, la 200%-500%.

Proiectul este în dezbatere publică

Forma aflată acum în consultare nu este încă o hotărâre adoptată. Ieșenii pot transmite propuneri și observații în scris, la Registratura Generală a Primăriei sau prin e-mail, potrivit procedurii anunțate de municipalitate. După încheierea consultării, proiectul va ajunge la votul Consiliului Local.

Până la aprobarea finală, nivelurile prevăzute pot fi modificate. Pentru detalii privind termenele și modalitatea de transmitere a propunerilor, contribuabilii sunt îndrumați să consulte anunțul de dezbatere publică și documentația proiectului publicate de Primăria Iași.

V.B.