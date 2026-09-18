Proiect. Asigurații medical nu vor mai avea nevoie de adeverință – calitatea va fi verificată electronic
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Proiect. Asigurații medical nu vor mai avea nevoie de adeverință – calitatea va fi verificată electronic

alexandru
de alexandru

Dovedirea calității de asigurat în sistemul public de sănătate va fi verificată electronic, iar pacienții nu vor mai fi nevoiți să solicite o adeverință în acest sens de la Casa de Asigurări de Sănătate. Așa prevede un proiect de lege adoptat recent de Senat. Adeverința pe suport de hârtie va mai fi necesară doar în cazuri excepționale, când nu este posibilă verificare în sistemul electronic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Propunerea legislativă a fost adoptată cu 111 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și o „abținere”. Proiectul merge la Camera Deputaților care este for decizional. Dacă vor deveni text de lege, noile norme îi vor scuti pe pacienți de a merge la instituțiile statului pentru a obține documentul, reducând astfel timp de așteptare pentru serviciile medicale de care cetățenii au nevoie.

CJAS NeamțVerificarea calității de asigurat a unei persoane va putea fi făcută de furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar și oricare instituție publică sau autoritate a statului, prin consultarea electronică a platformei informatice a CNAS. Va fi generat un document electronic care va avea aceeași efecte juridice ca și adeverința pe care ar fi obținut-o doritorii, în format de hârtie, de la ghișeul caselor teritoriale de asigurări de sănătate.

Când sistemul nu funcționează, în continuare va fi nevoie de obținerea adeverinței fizice care să dovedească calitatea de asigurat. Proiectul prevede că funcționarea instrumentelor electronice necesare verificării statului de asigurat și emiterea documentului care atestă această calitate trebuie asigurată de CNAS. Verificarea electronică și generarea documentului trebuie să se facă în scopurile prevăzute de lege și cu respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

(G. S.)

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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