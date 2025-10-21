ADMINISTRAȚIEACTUALITATE

Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

de Sofronia Gabi

Codul Urbanismului ar putea fi modificat, iar în viitor este foarte posibil ca anumite construcții din localitățile rurale să fie edificate fără a fi necesară fără obținerea autorizației de construire. Măsura a fost anunțată de ministrul dezvoltării Cseke Attila demnitarul propunând schimbări importante în domeniul legislației construcțiilor. Proiectul, care se află în dezbatere la Camera Deputaților și are ca scop reducerea birocrației, prevede că imobilele din rural, de până la 150 de metri pătrați și anexele gospodărești, ar putea fi construite în baza notificării primăriei de domiciliu și respectarea anumitor condiții.

Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizațieMinistrul Cseke Attila a vorbit despre proiect la inaugurarea unei creșe, eveniment care a avut loc pe parcursul săptămânii trecute la Sebeș. „În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, garaje sau anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect, dar procedura va fi simplificată, în sensul că nu mai este nevoie de o autorizație de construcție”, a declarat Ministrul Dezvoltării citat de dcnews.ro.

În ce privește construcții precum garaje, anexe sau bucătării de vară, în continuare este nevoie de un proiect tehnic, dar acesta va fi simplificat și nu este necesară obținerea autorizației de construire. Proiectul se depune la primărie, instituție care decide dacă totuși este nevoie de autorizație de construire. În cazul în care administrația publică locală nu răspunde în termen de 15 zile, beneficiarul poate începe edificarea construcției. Pentru locuințe, noile prevederi vizează doar construcțiile de uz personal, fără scop comercial, fără etaj. „Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați, unifamiliale pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie”, a declarat ministrul Cseke Attila, potrivit sursei citate.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț
Articolul următor
Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Ultima ora

Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
SOCIAL

Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost...
ADMINISTRAȚIE

Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până...
ACTUALITATE

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Categorii

Stiri fierbinti

Video-foto. Accident la Viișoara – 2 persoane rănite. Trafic îngreunat pe ruta Piatra Neamț-Bicaz

Actualizare: Conform informațiilor furnizate de ISU Neamț, accidentul s-a...
ACTUALITATE

Zeci de trenuri CFR suspendate începând cu 21 octombrie – Moldova printre cele mai afectate regiuni

Actualizare. Reacția ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban:”Le cer, directorilor CFR...
SOCIAL

Adolescent rănit pe trecerea de pietoni în Târgu Neamț

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost...
ADMINISTRAȚIE

Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până...
ACTUALITATE

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!

Piatra Neamț. Două adolescente surprinse “live” când distrugeau un perete!
POLITICA

Comunicat de presă. Senator de Neamț – Paul Gheorghe despre proiectul „Apă potabilă la un preț corect”

Dacă un comunicator de la Kiseleff este mai puternic...
Politica Neamț

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție

Comunicat de presă . Senatorul de Neamț Paul Gheorghe aderă la Partidul Dreptate și Frăție
ACTUALITATE

CCR a decis: Legea referitoare la pensiile magistraților este neconstituțională

Prevederile legii referitoare la pensiile magistraților și vârsta de...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale