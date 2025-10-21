Proiect: anumite construcții din mediul rural ar putea fi ridicate fără a fi nevoie de autorizație

Codul Urbanismului ar putea fi modificat, iar în viitor este foarte posibil ca anumite construcții din localitățile rurale să fie edificate fără a fi necesară fără obținerea autorizației de construire. Măsura a fost anunțată de ministrul dezvoltării Cseke Attila demnitarul propunând schimbări importante în domeniul legislației construcțiilor. Proiectul, care se află în dezbatere la Camera Deputaților și are ca scop reducerea birocrației, prevede că imobilele din rural, de până la 150 de metri pătrați și anexele gospodărești, ar putea fi construite în baza notificării primăriei de domiciliu și respectarea anumitor condiții.

Ministrul Cseke Attila a vorbit despre proiect la inaugurarea unei creșe, eveniment care a avut loc pe parcursul săptămânii trecute la Sebeș. „În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, garaje sau anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect, dar procedura va fi simplificată, în sensul că nu mai este nevoie de o autorizație de construcție”, a declarat Ministrul Dezvoltării citat de dcnews.ro.

În ce privește construcții precum garaje, anexe sau bucătării de vară, în continuare este nevoie de un proiect tehnic, dar acesta va fi simplificat și nu este necesară obținerea autorizației de construire. Proiectul se depune la primărie, instituție care decide dacă totuși este nevoie de autorizație de construire. În cazul în care administrația publică locală nu răspunde în termen de 15 zile, beneficiarul poate începe edificarea construcției. Pentru locuințe, noile prevederi vizează doar construcțiile de uz personal, fără scop comercial, fără etaj. „Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați, unifamiliale pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie”, a declarat ministrul Cseke Attila, potrivit sursei citate.