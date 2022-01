Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în dezbatere publică proiectul pentru programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022. Este vorba despre un ajutor de minimis care se acordă cultivatorilor de tomate, ardei gras şi kapia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde şi Programul de susţinere a producţiei de usturoi.

Programul, lansat initial în 2017 de PSD, a fost eliminat anul trecut de ministrul agriculturii, Adrian Oros (PNL). În luna iulie a acestui an el declara pentru Agerpress: „Programul ‘Tomata’ s-a desfăşurat pe o perioadă de patru ani, s-au cheltuit aproape 200 de milioane de euro, iar impactul a fost zero, în sensul că în fiecare an, statistic, importul de tomate a crescut. (…) În foarte multe locuri, programul a fost fraudat masiv. Doar la un singur control, într-un singur județ am găsit anul trecut 417 dosare fictive”.

Anul acesta, propunerea ministerului agriculturii condus de ministrul PSD, Adrian Ionuț Chesnoiu este ca sprijinul financiar să se acorde beneficiarilor pentru maximum 2 culturi, adică pentru o singură cultură în ciclul I de producție pe 1000 mp și/sau o singură cultură în ciclul II de producție pe1000 mp.

Ajutorul de minimis se va acorda pentru ambele cicluri de producţie în cazul roşiilor şi numai pentru ciclul II de producţie pentru ardei gras şi/sau kapia, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac şi ceapă verde.

Valoarea maximă a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4000 euro, din care 3000 euro pentru ciclul I de cultură şi 1000 euro pentru ciclul II.

La nivel naţional vor fi prevăzute, din bugetul MADR, 225.000.000 milioane de lei, echivalentul a 45 mililoane de euro pentru acest ajutor de minimis.

„ Programul Tomata a fost un program de succes, de aceea îl relansăm pe principiile inițiale. În același timp, am prevăzut fonduri și pentru susținerea producției în ciclul II a altor legume deficitare pe piață, astfel încât românii să aibă acces mai facil la legume crescute din pământul nostru”, a declarat ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu într-un comunicat publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii.

A.C.