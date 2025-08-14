Programul Rabla pentru persoane fizice va fi reluat pe 1 septembrie, cu un buget seminificativ redus, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Relansarea vine după suspendarea programului pe 18 iunie, cu o zi înainte de lansare.

Decizia de repornire a fost luată în cadrul coaliției de guvernare. Ministrul mediului spune că programul ar trebui „să aibă fonduri care să nu depindă neapărat de fonduri din bugetul național”.

Diana Buzoianu spune că este necesar ca programul să aibă acces la surse alternative de finanțare, cum ar fi Fondul Social pentru Climă, menționând că reevaluarea vine în contextul adoptării celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

România a atins deja unul dintre obiectivele din PNRR, casarea a 250.000 de mașini vechi, însă autoritățile consideră necesară o schimbare a modului de finanțare pentru a asigura continuitatea programului.

„Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus și Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei”, precizează proiectul de ordonanță de urgență.

Denisa POPA