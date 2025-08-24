Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat pe site-ul instituției Ghidul de finanțare aferent Programului Rabla Auto 2025, document aflat în prezent în consultare publică. Actualizarea cadrului legal vine ca urmare a modificărilor introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, care aduce noi măsuri pentru proiectele finanțate atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cât și din surse bugetare naționale.

Cea mai importantă noutate se referă la sprijinul pentru achiziția de autovehicule electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Valoarea ecotichetului va fi, începând din 2025, de 18.500 de lei, sumă oferită persoanelor fizice prin Administrația Fondului pentru Mediu.

În cazul celorlalte tipuri de autovehicule, nivelul stimulentelor rămâne neschimbat:

15.000 lei pentru un autovehicul plug-in hibrid nou sau pentru o motocicletă electrică;

pentru un autovehicul plug-in hibrid nou sau pentru o motocicletă electrică; 12.000 lei pentru un autovehicul hibrid nou;

pentru un autovehicul hibrid nou; 10.000 lei pentru un autovehicul cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

„Am înțeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei mașini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetățenii fac pași siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condițiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români șansa de a beneficia și în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanțare mai stabil și durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne același: mai puțină poluare și o tranziție treptată spre mobilitate curată în România”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Denisa POPA

Foto: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor