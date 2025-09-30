Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice a fost lansat
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice a fost lansat

alexandru
Programul Rabla destinat persoanelor fizice a început astăzi, 30 septembrie, la ora 10:00, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierea se face exclusiv pe site-ul instituției, unde cei interesați trebuie să parcurgă etapele stabilite în aplicația informatică.

Programul prevede acordarea unor ecotichete pentru achiziția de autovehicule noi, în schimbul casării celor uzate. Valoarea sprijinului variază între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul de motorizare:
– 18.500 de lei pentru autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie pe hidrogen;
– 15.000 de lei pentru autovehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice;
– 12.000 de lei pentru autovehicule hibride;
– 10.000 de lei pentru autovehicule cu ardere internă, inclusiv GPL/GNC, și pentru motociclete.

Bugetul sesiunii este de 200 de milioane de lei. Înscrierile sunt deschise până la 25 noiembrie sau până la epuizarea fondurilor. Potrivit ghidului, o persoană poate solicita cel mult două ecotichete într-o sesiune, câte unul pentru fiecare autovehicul nou, iar valoarea finanțării nu poate depăși jumătate din prețul de comercializare al mașinii. Pot fi achiziționate prin program autoturisme, autoutilitare ușoare, autospeciale, cvadricicluri și motociclete, cu condiția să fie noi și să nu fi fost înmatriculate anterior. Autoturismele diesel nu sunt eligibile pentru finanțare. Există și limite de preț: 60.000 de euro cu TVA inclus pentru vehiculele termice și hibride, respectiv 70.000 de euro pentru plug-in hibride și electrice.Programul Rabla Auto 2025

Pentru a putea participa, solicitantul trebuie să aibă domiciliul în România, să nu figureze cu datorii la bugetul de stat sau la bugetul local și să predea spre casare un autovehicul mai vechi de opt ani.

După depunerea cererii, aplicația generează un număr de înregistrare și rezervă suma solicitată, în limita bugetului. În maximum 10 zile, solicitantul trebuie să selecteze un producător validat. Acesta verifică documentele și decide dacă solicitantul este aprobat sau respins. După obținerea aprobării, beneficiarul are 60 de zile la dispoziție pentru a preda autovehiculul vechi la un colector autorizat și pentru a încărca în aplicație certificatele de distrugere și radiere. Ulterior, se semnează contractul de vânzare-cumpărare pentru noul autovehicul. Cel puțin 18 luni de la cumpărare, acesta trebuie să rămână în proprietatea beneficiarului și să fie înmatriculat în România.

Programul Rabla pentru persoane fizice are, începând din 2025, un caracter multianual și se va derula până în 2030, la nivel național.

Foto: Facebook, Administratia Fondului pentru Mediu

