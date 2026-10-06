Programul manifestărilor de Sfânta Parascheva 2026, pe zile. Când are loc procesiunea „Calea Sfinților”

Pelerinajul de la Iași dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva începe joi, 8 octombrie, și se încheie joi, 15 octombrie. În acest an, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Deschiderea oficială are loc joi dimineață, cu Acatistul Sfintei Parascheva și procesiunea cu moaștele celor doi sfinți. Iată programul manifestărilor, pe zile, și program, potrivit organizatorilor, care include toate detaliile importante și program.

Joi, 8 octombrie

06:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva; 06:30 – procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria;

– procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria; 07:00 – așezarea moaștelor în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

– așezarea moaștelor în baldachinul de pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”; 07:00–07:30 – sfințirea apei, lângă Biblioteca „Dumitru Stăniloae” a Centrului Eparhial;

– sfințirea apei, lângă Biblioteca „Dumitru Stăniloae” a Centrului Eparhial; 07:00–11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, în Catedrala Mitropolitană;

– Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, în Catedrala Mitropolitană; 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Vineri, 9 octombrie

07:00–11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva; 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 17:00–18:00 – vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, la Muzeul Mitropolitan.

Sâmbătă, 10 octombrie

07:00–11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva; 16:00–16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00–23:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, în Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 11 octombrie

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească, în Catedrala Mitropolitană;

– Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească, în Catedrala Mitropolitană; 08:00–12:00 – sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Galata;

– sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Galata; 16:00–17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00–20:30 – procesiunea „Calea Sfinților”, cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie;

– procesiunea „Calea Sfinților”, cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie; 21:00–00:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Luni, 12 octombrie

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie;

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie; 16:00–16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00–23:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, în Catedrala Mitropolitană.

Marți, 13 octombrie

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie;

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie; 16:00–16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 21:00–03:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie, în Catedrala Mitropolitană.

Miercuri, 14 octombrie – hramul Sfintei Cuvioase Parascheva

07:00–09:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;

– Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare; 09:00–12:30 – Sfânta Liturghie, pe podiumul amplasat în apropierea Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane;

– Sfânta Liturghie, pe podiumul amplasat în apropierea Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane; 16:00–16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

– Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva; 19:00–23:00 – slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Pentru cei care nu vor putea ajunge în apropierea podiumului, Sfânta Liturghie din ziua hramului va fi transmisă pe ecrane amplasate în mai multe locuri.

Joi, 15 octombrie

07:00–11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie;

– Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie; 16:00–18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Moaștele celor doi sfinți vor fi așezate în baldachin începând din dimineața de 8 octombrie. Organizatorii estimează că rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane de la începutul zilei de 15 octombrie.

Pe durata pelerinajului, credincioșii pot solicita informații la numerele 0757 579 100 și 0757 033 466. Poziția capătului rândului va fi afișată în timp real pe portalul Doxologia.ro și pe site-ul MMB.ro.

Z.C.