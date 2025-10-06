Programul lucrărilor Publiserv Piatra Neamț în perioada 1 – 3 octombrie

În perioada 6 – 10 octombrie, societatea Publiserv efectuează lucrări în mai multe zone din Piatra Neamț, reparații și amenajare trotuare, plombări, asfaltare și marcaje rutiere.
- Bulevardul Decebal, str. Ștefan cel Mare, bd-ul Traian: investigații video rețea pluvial;
- Strada Mihail Sadoveanu: amenajare trotuar;
- Str. Mărăței: turnat asfalt alei și parcări;
- Str. Petru Rareș: amenajare alei scări bloc;
- Pârâu Cuejdi: decolmatare albie betonată;
- B-dul Decebal, zona Muzeul de Istorie: amenajare trotuar;
- Str. Mărăței Bl.116: reparat trotuar;
- Str. Florilor: reparat podeț cu asfalt;
- Bd-ul General Dăscălescu, zona Bachus: executat drenuri;
- Str. Str. Privighetorii, cartier 1Mai: reparații afalt;
- Sesizări Cty App;
- Reparații Apa Serv: executat plombe carosabil.