Programul lucrărilor Publiserv Piatra Neamț în perioada 1 – 3 octombrie

de Vlad Bălănescu

Programul lucrărilor Publiserv Piatra Neamț în perioada 1 – 3 octombrieÎn perioada 6 – 10 octombrie, societatea Publiserv efectuează lucrări în mai multe zone din Piatra Neamț, reparații și amenajare trotuare, plombări, asfaltare și marcaje rutiere.

  • Bulevardul  Decebal, str. Ștefan cel Mare, bd-ul Traian: investigații video rețea pluvial;
  • Strada Mihail Sadoveanu: amenajare trotuar;
  • Str. Mărăței: turnat asfalt alei și parcări;
  • Str. Petru Rareș: amenajare alei scări bloc;
  • Pârâu Cuejdi: decolmatare albie betonată;
  • B-dul Decebal, zona Muzeul de Istorie: amenajare trotuar;
  • Str. Mărăței Bl.116: reparat trotuar;
  • Str. Florilor: reparat podeț cu asfalt;
  • Bd-ul General Dăscălescu, zona Bachus: executat drenuri;
  • Str. Str. Privighetorii, cartier 1Mai: reparații afalt;
  • Sesizări Cty App;
  • Reparații Apa Serv: executat plombe carosabil.

