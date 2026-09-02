Programul Fidelis IX: Dobânzi „atractive și neimpozabile” pentru investitori. Regim preferențial pentru donatorii de sânge

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, având vârsta peste 18 ani, pot investi în titlurile de stat Fidelis, în perioada 4 − 11 septembrie 2026.

Potrivit Fidelis.ro, pentru titurile de stat în lei, investitorii vor beneficia de dobânzi anuale de:

6,30%, scadentă în 2 ani

6,90%, în 4 ani

7,50%, în 10 ani

De asemenea, investiția minimă este de 5.000 de lei, iar valoarea nominală a acestui tip de titlu de stat este de 100 de lei.

Pentru titlurile de stat în euro, dobânzile anuale vor fi de:

4,00%, scadentă în 3 ani

6,30%, scadentă în 10 ani

Investiția minimă pentru acest titlu de stat este de 1.000 de euro, iar valoarea nominală a acestuia este de 100 de euro, informează Ministerul Finanțelor.

Pentru cumpărarea titlurilor de stat, investitorii trebuie să își deschidă un „cont de tranzacționare la unul din membrii Sindicatului de Intermediere sau la un intermediar autorizat” și să lanseze, ulterior, un ordin de cumpărare. Instituțiile financiare partenere sunt: „Sindicatul de Intermediere, care cuprinde: BCR, BRD, BT Capital Partners”, Alpha Bank, „Unicredit Bank și TradeVille (în parteneriat cu Libra Bank)”, iar intermediarii sunt brokerii autorizați, continuă Ministerul Finanțelor. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București (BVB) și pot fi vândute, de investitori, înainte de scadență, pe platforma BVB, prin intermediul unui broker autorizat, însă în această situație, investitorii riscă să le fie afectate sumele obținute. Totuși, Ministerul Finanțelor anunță că „astfel de riscuri sunt general aplicabile pentru toate instrumentele care se tranzacționează pe piața de capital”.

De asemenea, cumpărarea titlurilor FIDELIS „nu implică niciun comision din partea investitorului”, iar veniturile oferite de program investitorilor sunt „scutite de impozit”.

Pentru donatori

Programul Fidelis oferă beneficii preferențiale pentru investitorii donatori de sânge, „prin campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM”. Acestea sunt:

„Dobândă preferențială de 7,30% pentru titlurile în lei cu scadență la 2 ani

Prag minim de subscriere redus de la 5.000 lei / 1.000 euro la 500 lei

Plafon pentru dobânda preferențială: 100.000 lei la simbolul în RON per emisiune. Donatorii pot subscrie sume suplimentare fără plafon la titlurile cu dobânda standard”

Donatorii trebuie să prezinte „documentele care atestă donarea de sânge de la 1 aprilie 2026 până pe 11 septembrie 2026 pentru a fi eligibili pentru dobânda preferențială”. Documentele sunt: „Adeverință, carnet de donator sau alt document care atestă calitatea de donator de sânge”. Mai multe informații pot fi consultate pe site-ul Fidelis.ro.

Titlurile de stat Fidelis vor fi disponibile din 17 septembrie 2026, pe piața secundară la BVB, dacă „investitorii actuali decid să le vândă”.

Ioana Mărcuțianu