RELIGIEACTUALITATEIAȘI

Programul complet al Sărbătorii Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași

de Vlad Bălănescu

Programul complet al Sărbătorii Sf. Cuvioase Parascheva de la IașiÎn fiecare an, în luna octombrie, sute de mii de credincioși merg la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Este cel mai mare pelerinaj religios din România și ununl dintre cele mai mari din Europa de Est.

Evenimentul începe oficial miercuri, 8 octombrie, când raclaa cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iași în cadrul unei procesiuni solemne și așezată în baldachinul special amenajat în curtea lăcașului de cult.

Anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse special din Grecia, de la Catedrala Mitropolitană din Salonic.

Programul anunțat de Arhiepiscopia Iașilor pentru Sărbătoarea Sf. Curioase Parascheva este următorul:

Miercuri, 8 octombrie 2025 

  • 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva
  • 6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
  • 7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
  • 7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”
  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

Joi, 9 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 18.00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)
  • 8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași
  • 12.00–17.00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan)
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană)
  • 23.30: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași
  • 23.50: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană

Duminică, 12 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19.00-20.30: Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;
  • 21.00-0.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

  • 7.00-11.30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 21.00-2.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

  • 7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);
  • 9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est
Articolul următor
Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

Ultima ora

ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a...
INFRACȚIONAL

A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
ACTUALITATE

Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

Polițiștii Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală...
SOCIAL

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est
SOCIAL

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din...

Categorii

ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț. Acțiunea „Pietonii” – 2 decedați, 7 răniți grav și 36 ușor în ultimii doi ani!

Numărul accidentelor în care au fost implicați pietoni a...
INFRACȚIONAL

A început acțiunea “Petarda” în Neamț

Poliția Neamț va începe să desfășoare operațiuni pentru a preveni utilizarea petardelor dar și la firmele care comercializează pirotehnice. Acțiunea va fi desfășurată de poliţiştii Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamț în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.
ACTUALITATE

Video-foto. Bacău. Razie la Coțofănești: patru percheziții și cinci reținuți

Polițiștii Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală...
SOCIAL

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est

Cod galben de instabilitate atmosferică în Regiunea Nord-Est
SOCIAL

Neamț. Bărbat dat dispărut după ce a plecat de la ferma unde lucra

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din...
ACTUALITATE

Suceava. Accident în lanț cu patru mașini implicate și trei persoane transportate la spital

Un accident în care au fost implicate patru autoturisme...
EVENIMENT

Exercițiu interinstituțional „Petrodava – 25”

Poligonul Dealul Vulpii din Piatra Neamț a fost teatrul...
Stiri fierbinti

Târgu-Neamț. Bărbat găsit decedat sub podul de la Ozana

Un trecător a observat, luni, 6 octombrie, că, sub...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale