O veste bună pentru cele 21 de școli din Neamț care primesc finanțare nerambursabilă, până la 200.000 euro pentru reducerea abandonului școlar, vine de la șefa Inspectoratului Școlar Neamț. Florentina Luca-Moise declară că la ședința la care va participa astăzi, 26 septembrie, la Ministerul Educației, se va discuta, pe lângă soarta facturilor la utilități pentru școli, și finanțarea prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar PNRAS. Derularea proiectelor în cele 21 de școli are ca dată de început luna septembrie 2022. „În agenda ședinței de astăzi de la minister este și Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. După cum se știe, sunt 21 de școli din Neamț care primesc finanțare nerambursabilă pentru a limita abandonul școlar. Contractele de finanțare au fost semnate de școli, inspectoratul școlar le-a semnat, le-am trimis la minister pentru a fi semnate, etapă stabilită a se încheia la 30 septembrie”, a declarat șefa IȘJ Neamț.

*Școala din Icușești – 200.000 Euro, maxim de finanțare

Cea mai mare sumă primită în Neamț prin PNRAS – de aproape un milion lei, echivalentul a 200.000 euro, cât e maximul grantului – este la Școala Gimnazială Bălușești-Icușești. „Luna aceasta, activitatea principală în cadrul proiectului este de a stabili grupul țintă de elevi, vorbim de 40 de elevi de gimnaziu care vor fi prinși în activitățile de reducere a abandonului. La momentul întocmirii proiectului care a primit finanțare, rata de abandon era cam de 10%, avem multe familii de romi nedeclarați, mulți pleacă în străinătate cu familiile și rămân cu situațiile școlare neîncheiate, mai sunt și elevi care provin din familii nevoiașe. Am prins în proiect și programe de pregătire profesională a cadrelor didactice, sunt mai multe activități. Noi am semnat contractul de finanțare, chiar de la începutul lunii septembrie am fost convocați la inspectoratul școlar toți directorii școlilor admise la finanțare, a semnat și Inspectoratul Școlar. Din câte am înțeles, contractele mai trebuie semnate și de Ministerul Educației”, a declarat Liliana Măncuța, directorul Școlii Gimnaziale Bălușești-Icușești.

Finanțare aproape de maximul grantului, peste 900.000 lei au obținut și școlile gimnaziale din Crăcăoani, Bahna, Boghicea, dar și Liceul „Gheorghe Ruset Roznovanu” Roznov – peste 870.000 lei. Urmează școlile gimnaziale din Bozieni – peste 790.000 lei, Podoleni, Dragomirești, Gârcina – peste 692.000 lei, dar și Școala Gimnazială „Ion Creangă” Târgu Neamț – 692.460 lei (detalii aici ). Este vorba de școli cu risc ridicat de abandon școlar, care primesc finanțare în prima etapă a PNRAS.

Cristina Iordache