Program național de screening pentru depistarea cancerului colorectal, implementat în Regiunea Nord-Est

Institutul Regional de Oncologie Iași derulează un program național gratuit de screening pentru depistarea cancerului colorectal în județele Neamț, Botoșani, Suceava, Bacău, Iași și Vaslui. Testarea este gratuită și se adresează persoanelor vulnerabile cu vârsta cuprinsă între 50 și 74 de ani, atât femei cât și bărbați. „Testarea presupune utilizarea testului FIT, un test simplu, neinvaziv, realizat rapid și în siguranță, care permite depistarea hemoragiilor oculte în materiile fecale. În cadrul proiectului, screeningul se realizează prin metode validate, respectiv test FIT și, acolo unde este necesar, colonoscopie, fiind însoțit de informare, mobilizare, suport logistic și consiliere pentru persoanele eligibile”, au anunțat reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Pentru a fi eligibile, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

-Să aibă vârsta între 50 și 74 de ani

-Să locuiască în unul dintre cele șase județe ale Regiunii Nord-Est (Neamț, Botoșani, Suceava, Bacău, Iași sau Vaslui)

-Să se încadreze în cel puțin una dintre următoarele categorii de vulnerabilitate: persoane cu dizabilități; cu probleme de sănătate mintală; din minorități etnice defavorizate; migranți sau refugiați; dependenți de droguri; infectate cu HIV/SIDA; etilici cronici; aflate în detenție, lipsite de libertate sau în arest preventiv; persoane spitalizate cronic în unități de psihiatrie; persoane din căminele de bătrâni sau cămine spital; persoane din familii monoparentale etc; persoane defavorizate socio-economic — persoane fără adăpost; neasigurate; beneficiare de venit minim de incluziune; care locuiesc în gospodării supraaglomerate sau fără facilități sanitare; șomeri etc.; cei care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate crescut.

Programul reprezintă o oportunitate pentru locuitorii din regiune, oferind acces gratuit la metode moderne de depistare precoce a cancerului colorectal, boală care, descoperită în stadii incipiente, are șanse semnificativ mai mari de tratament și vindecare.