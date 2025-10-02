Program militar pe bază de voluntariat pentru tinerii până la 35 de ani – proiectul a fost adoptat de Guvern

În ședința de Guvern din 2 octombrie au fost aprobate proiectele de lege pentru Apărare, inclusiv cel care prevede introducerea unui program militar pe bază de voluntariat pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Sunt vizați cetățenii români, bărbați și femei, cu domiciliul stabil în România care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă. Programul prevede participarea tinerilor la un program de pregătire militară de cel mult patru luni. Pe timpul desfășurării pregătirii militare, tinerii participanți „beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de o soldă lunară aferentă funcţiei de soldat”.

După finalizarea programului militar participanții primesc o indemnizație de trei câștiguri salariale medii brute, circa 27.000 lei. Conform normelor, noua formă de pregătire nu va înlocui serviciul militar în calitate de rezervist voluntar. Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi transmis Parlamentului pentru a fi dezbătut în regim de urgență.

„E nevoie să întinerim această rezervă a Armatei Române. De aceea, legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen, patru luni de zile, orice tânăr sau tânără între 18 și 35 de ani, vor face un stagiu militar voluntar, repet acest lucru, și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul Armatei Române, vor rămâne în rezerva operațională a Armatei pentru perioada care va urma. Apoi, periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și diverse verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu cu armamentul nou, care urmează să vină și există un calendar multianual agreat cu aliații noștri, un calendar, un plan anual de înzestrare a Armatei Române și pe următorii mulți ani de zile vom vedea echipamente în fiecare an, echipamente noi care vor intra în înzestrarea Armatei. Deci, patru luni de zile, tinerii vin, fac armata voluntar și rămân în această rezervă. Noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați după aceste patru luni de zile cu trei salarii medii de la acel moment; vom vedea ce formă va fi în final, ce formă va ieși din Parlament în final”, a declarat ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, la finalul ședinței de Guvern (amănunte aici).

Foto: Facebook / MAPN