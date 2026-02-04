Profesorii revin în stradă: peste 2.000 de participanți așteptați la pichetarea Guvernului, pe 4 februarie

Nemulțumiți de modul în care sunt tratate cadrele didactice și de efectele măsurilor de austeritate din educație, profesorii anunță noi acțiuni de protest. Sindicaliștii susțin că majorarea normei didactice, creșterea numărului de elevi la clasă și alte măsuri recente duc la scăderea randamentului cadrelor didactice, la presiune suplimentară asupra elevilor și conducerilor școlilor și „duc în derizoriu procesul educațional”.

Potrivit organizațiilor sindicale, în timp ce finanțarea educației rămâne insuficientă, angajaților li se cer tot mai multe sarcini, inclusiv reorganizarea orei de curs astfel încât, din cele 50 de minute specifice preuniversitarului, ultimele 20 de minute să fie dedicate elevilor cu lacune la disciplina predată.

Pichet în Piața Victoriei, miercuri 4 februarie 2026

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală (FNS) Alma Mater vor organiza pichetarea sediului Guvernului României miercuri, 4 februarie 2026, în intervalul 12:00–13:30. Sindicatele estimează prezența a peste 2.000 de persoane din toate județele țării.

Revendicările din sistemul preuniversitar

Principalele solicitări anunțate pentru învățământul preuniversitar vizează revenirea la norma didactică anterioară, revenirea la numărul de elevi la clasă, revenirea la cuantumul „normal” al plății cu ora, revenirea la bursele de dinainte de Legea Bolojan, potrivit sindicaliștilor.