În urma consultării cu profesorii din teritoriu, Simion Hăncescu de la FSLI a declarat în această seară, 31 mai, că greva continuă. Ultima ofertă a Guvernului este de 1.000 lei brut lunar, de la 1 iunie până la sfârșitul acestui an, pentru profesori și de 400 lei lunar brut pentru personalul nedidactic până la finele anului. „Am avut deja ședință cu liderii, același lucru s-ar întâmplat. Liderii județeni au respins oferta. Așa cum am spus, ei, membrii au început greva, ei decid dacă se opresc. Am spus clar că nu suntem de acord cu acel interval de 3 ani. Așa cum la sănătate s-au găsit soluția sa se dea într-o singură tranșă mărirea, așa vor și angajații din învățământ”, a declarat liderul FSLI.

La rândul său, Marius Nistor lider FSE, a spus că mâine se va lua o decizie. „Oferta a ajuns în teritoriu, iar organizațiile noastre județene și ale municipiului București ne-au spus foarte clar că ea se respinge. În acest moment am convocat în regim de urgență Colegiul Liderilor federației pentru a stabili foarte clar care este limita minimă pe care o putem negocia de acum înainte. Mâine este convocată ședința, mâine luam decizia”, potrivit edupedu.ro.

C. I.