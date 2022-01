Conflictul salarial din Educație a ajuns la faza grevei de avertisment. Miercuri, 19 ianuarie, profesorii vor opri predarea între orele 11-13, în semn de protest. Sindicaliștii din învățământ declanșează greva de avertisment, următorul pas în conflictul salarial început anul trecut. Referendumul inițiat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a adunat acordul a peste 57% dintre cadrele didactice afiliate.

În județul Neamț, sunt peste 56% cadre didactice care au semnat pentru grevă. Gabriel Ploscă, liderul Sindicatului Liber din Învățământ Neamț și vicelider FSLÎ, declară că acțiunea se va derula în majoritatea școlilor din județ. „În țară, 60% dintre profesori au aderat la grevă. În Neamț avem 56,32%, adică 3.385 de colegi care au decis să intre în grevă. Cred că vor mai fi colegi care vor mai adera până miercuri. Se va desfășura între orele 11-13, am ales acest interval pentru ca părinții să-și poată aduce copiii la grădiniță și la școală. Colegii noștri vor fi prezenți la școală, dar nu vor preda. Constituim comitete de grevă în fiecare unitate școlară, se va semna în condică grevă, vom pune afișe, vom scrie pe tablă și ne mai gândim cum vom mai proceda. Va fi grevă în 90% din școlile din județ. Vrem ca măcar o parte din revendicările noastre să fie rezolvate, mai exact aplicarea corectă a legii 153 și alocarea unui buget corespunzător, poate nu 6% din PIB, dar un buget suficient. Joi, a fost pichetarea la București exact în intervalul orar în care se discuta în Consiliul tripartit și despre costul standard, care ar urma să se mărească. Dar, dacă doar cu 4%, cum am înțeles că se dorește, asta înseamnă că nu se ține cont de realități. Facturile la utilități au explodat, sunt școli care nu prea mai au bani de lemne, iar 4% în plus pentru bunuri și servicii va duce la grave probleme. Deja sunt probleme!”, declară Gabriel Ploscă.

Greva de avertisment este susținută de toate cele trei confederații sindicale din Educație. Următorul pas, în condițiile în care nu se ajunge la un acord cu Guvernul, este greva generală. Să remarcăm că această grevă de avertisment este programată după ce s-au încheiat mediile și primul semestru.

Iată care sunt revendicările:

C.I.