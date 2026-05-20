Profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul I ar putea primi reducerea normei didactice. Măsura, votată în Comisia de învățământ

Comisia pentru învățământ din Senat a votat marți o propunere legislativă prin care profesorii cu minimum 25 de ani vechime și gradul didactic I ar putea avea norma didactică redusă cu două ore, după ce aceasta fusese majorată anul trecut de Guvernul Bolojan. Impactul bugetar estimat este de aproximativ un miliard de lei. Propunerea a fost votată inclusiv de senatorii PNL și USR.

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că susține propunerea și că aceasta corectează un dezechilibru din sistem. „Pe de o parte este o veste bună pentru profesorii seniori din învățământ. Pe de altă parte, suma care va fi necesară ar fi de maxim un miliard. În cazul în care toate aceste ore ar fi susținute în cadrul altor norme și plătite în cadrul normelor, această sumă scade dacă ele sunt susținute la plata cu ora”, a explicat Dimian.

Oficialul a precizat că profesorii care aleg această diminuare a normei nu vor mai putea solicita și ore plătite suplimentar.

Dimian a adăugat că impactul bugetar real ar putea fi mai mic, situându-se între 300 și 400 de milioane de lei pe parcursul unui an, și așteaptă să vadă sursa de finanțare identificată de Parlament.

Ministrul a criticat modul în care au fost aplicate măsurile de reducere bugetară, afirmând că „au greșit partidele care au dus deficitul României la 9,5%” și că „a fost o greșeală faptul că nu s-au aplicat uniform măsurile de reducere la toate sectoarele societății românești și s-a început cu educația”.

Propunerea urmează să intre la vot în plenul Senatului, iar apoi va merge la Camera Deputaților, for decizional în acest caz.