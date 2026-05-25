Profesori vs medici, magistrați și polițiști: unde se opresc salariile din Educație în noua grilă

Noua lege a salarizării scoate la lumină diferențe greu de ignorat între bugetari. În timp ce profesorii rămân în zona veniturilor medii, alte categorii sar fără probleme de pragul de 10.000 de lei net.

Concret, un profesor cu grad didactic I și vechime de 25 de ani ar urma să încaseze aproximativ 5.946 lei net. În același timp, un medic primar ajunge la peste 10.120 lei net, aproape dublu. Diferența devine și mai evidentă în zona Justiției: un judecător sau procuror de la Înalta Curte ar avea 15.171 lei net lunar.

Nici structurile de ordine publică nu stau rău în noua grilă. Un general sau chestor ar urma să câștige aproape 11.900 lei net, iar un colonel sau comisar-șef depășește 9.000 de lei net.

Pe același palier cu profesorii se află, în schimb, alte funcții din sistem: un cercetător științific grad I ar avea în jur de 6.907 lei net, iar un bibliotecar – aproximativ 4.706 lei net.

Noua lege promite corectarea inechităților, dar cifrele arată că diferențele între domenii rămân consistente. Educația continuă să fie sub nivelul sistemului medical, al Justiției sau al structurilor de forță, în ciuda presiunilor din ultimii ani pentru creșteri salariale.

Legea ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicare etapizată, iar autoritățile dau asigurări că niciun salariu nu va scădea. Rămâne însă întrebarea dacă aceste grile vor reuși să tempereze nemulțumirile din Educație sau vor alimenta și mai mult comparațiile cu alte bugete „mai bine plătite”.

