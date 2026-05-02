Profesor arestat preventiv după acuzații grave: anchetă în plină desfășurare la Bacău

Un cadru didactic din Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurori că ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă minoră. Cazul, aflat în faza de urmărire penală, ridică din nou semne de întrebare privind siguranța în mediul școlar.

Ancheta deschisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău vizează un profesor, identificat prin inițialele D.D.S., suspectat de comiterea unei infracțiuni de o gravitate deosebită. Potrivit procurorilor, faptele ar fi avut loc în luna decembrie 2025, în contextul relației profesor–elev, într-o unitate de învățământ din municipiul Bacău.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi profitat de poziția sa și de încrederea construită în raport cu eleva minoră pentru a întreține relații sexuale cu aceasta. Inițial reținut pentru 24 de ore, profesorul a fost ulterior prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis solicitarea procurorilor, dispunând arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

