În ședința de joi, 28 august, a Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț, distinsa profesoară Ana Macarie, cea care împreună cu soțul ei, regretatul Theodor Macarie, au fost fondatorii primii școli de muzică a orașului, actualul Liceu de Arte “Victor Brauner”, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului (detalii găsiți și aici).

Toți cei 14 consilieri locali prezenți fizic în sala de ședințe și-au dat acordul, prin vot secret, la proiectul de hotărâre care prevedea acordarea titlului.

Primarul Adrian Niță vorbit despre doamna profesoară, marcând în cuvântul său contribuția deosebită pe care Ana Macarie, împreună cu soțul ei, Theodor Macarie, au avut-o la înființarea și dezvoltarea școlii de muzică din oraș și punctând faptul că mulți dintre foștii elevi au dus mai departe renumele școlii muzicale pietrene și au ajuns nume mari pe scenele românești și internaționale.

“Doamna profesoară Ana Macarie a adus o contribuție esențială culturii și educației muzicale de la noi din oraș. A absolvit Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu, din București, în 1961, și ulterior, alături de soțul dumneaei, domnul profesor Theodor Macarie, care a fost și director și ctitor al liceului, aici, în Piatra Neamț, a pus bazele școlii de muzică în orașul nostru. Pentru că rudele nu sunt în Piatra Neamț și pentru că cei doi soți, familia profesorului Theodor și Ana Marcarie, au avut foarte mulți fii și fiice spirituale, elevi extraordinari, care le-au dus mai departe moștenirea, astăzi, le-am invitat aici pe două dintre elevele doamnei profesor Ana Macarie, pentru a ridica această diplomă și, ulterior, a o înmâna familiei. Este vorba de renumita soprană de renume internațional, doamna Cellia Costea, născută la Piatra Neamț, care din 23 ianuarie 2006 și-a făcut debutul artistic și la opera de stat din Viena și ne face mândrii de acest lucru. Și, alături de dumneaei, doamna profesoară Silvia Vais, prin mâinile căreia am trecut și mulți dintre noi”, a spus primarul Adrian Niță.

În aplauzele asistenței, în fața consilierilor locali au venit, pentru a ridica diploma de cetățean de onoare acordată post mortem, soprana Cellia Costea și profesoara de muzică Silvia Vais. Aceasta din urmă a punctat faptul că ar fi fost de dorit și mult mai corect față de amintirea dumnealor ca profesorul Theodor Macarie să fi primit acest titlu atunci când încă mai era în viață.

„Pot să vă spun că eu sunt ultima generație care a lucrat cu doamna și cu domnul Macarie. I-am avut ca profesori la școala de muzică și, ulterior, pe domnul profesor Macarie, soțul doamnei Macarie, la Liceul de artă proaspăt înființat în anul 1990, făcând parte din prima generație a acestui liceu nou înființat. Și, iată, că atât de mulți dintre noi, cei care le-am fost elevi, am reușit să mergem mai departe, să urmăm conservatorul, am ajuns să cântăm în orchestre sau pe scenele de operă din țară și din străinătate, ducând în țară și peste hotare, numele orașului Piatra Neamț, locul de unde am plecat. Și acest lucru se datorează acestei familii, acestor doi soți, care au înființat școala de muzică în Piatra Neamț”, a punctat soprana Cellia Costea.

Angela Croitoru