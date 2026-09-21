Procurorii DNA descind în 54 de locații din Suceava, Botoșani, Iași și Neamț – percheziții la sediile unor instituții publice

Un număr de 52 de percheziții domiciliare au avut loc în zorii zilei de 21 septembrie în locații din Regiunea Nord-Est. Descinderile imobiliare au loc în județele Neamț, Suceava, Botoșani și Iași. Sunt vizate atât sediile ale unor instituții publice cât și domiciliile unor persoane juridice pentru fapte care ar fi avut loc în perioada 2023 – 2026, la trecerea frontierei de stat.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală.

În cursul zilei de 21 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici”, anunță Direcția Națională Anticorupție.