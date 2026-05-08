Procurorii DIICOT au descins în 137 de locații din Neamț, Suceava, Botoșani și Vrancea

Patru județe, Neamț, Suceava, Botoșani și Vrancea, au fost răscolite de forțele de ordine pe 8 mai, când au avut loc 137 de percheziții coordonate de procurorii DIICOT. Se fac cercetări în două cauze penale cu acuze de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită, dare de mită, divulgarea de date nedestinate publicității, trafic de produse sau substanțe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanțe toxice și abuz în serviciu.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada iunie 2024 – mai 2026, membrii a două grupări de criminalitate organizată, cristalizate pe raza județului Suceava, în scopul obținerii unor importante sume de bani, au introdus fraudulos și au comercializat pe teritoriul României, atât țigarete de proveniență extracomunitară, precum și cu alte bunuri sau mărfuri care au fost sustrase de la controlul vamal”, conform DIICOT.

Anchetatorii vorbesc că cele două grupuri infracționale sunt organizate pe două paliere, unul ucrainean, care are rolul de a introduce țigaretele și mărfurile din Ucraina în România prin punctele de trecere ale frontierei Siret, Vicovu de Sus și Racovăț, inclusiv cu sprijinul unor funcționari publici – polițiști de frontieră și vameși, precum și segmentul românesc cu rolul de a prelua, depozita temporar și comercializa țigaretele și mărfurile pe teritoriul României.

Una dintre acestea a introdus în România, din Ucraina, pesticide utilizate în agricultură, ce conțin substanțe toxice interzise la utilizare în spațiul Uniunii Europene. Și în aceste transporturi, membrii au beneficiat de sprijinul unor polițiști de frontieră sau lucrători vamali. Audierile se vor desfășura la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava. „Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată sursa citată.

