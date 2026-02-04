Social NeamțACTUALITATESOCIAL

Probleme cu două loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestlé

de Sofronia Gabi

O parte din produsele Nestlé România, două loturi de lapte praf pentru sugari, au probleme așa că producătorul anunță retragerea acestora de la consumatorii care le-au achiziționat. Anunțul a fost făcut de ANSVSA care arată că este vorba de o extindere a rechemării de la începutul acestui an (amănunte aici). „Pe baza noilor metode de testare anunţate de autorităţile europene, Nestlé România a decis extinderea rechemării de la consumatori iniţiate la data de 06.01.2026, prin includerea a două loturi de formulă de lapte pentru sugari. Motivul retragerii este acela de a avea un nivel nedetectabil de cereulidă în formulele de lapte pentru sugari”, anunță ANSVSA

Produse vizate de rechemare sunt:

-NAN 1 Optipro 800 g – lot nr. 53410346AE, data limită de consum 31.12.2027

-NAN 1 Comfortis 800 g – lot nr. 53430346AF, data limită de consum 31.12.2027

Persoanele care au achiziţionat cutii de lapte praf din aceste două loturi sunt sfătuite să nu le ofere spre consum bebelușilor, ci să le returneze din magazinele de unde au fost achiziționate pentru recuperarea contravalorii. Pentru informaţii suplimentare, consumatorii pot contacta gratuit: 0800 863 785 (luni – vineri, 09:00–18:00) sau e-mail: [email protected].

FOTO ANSVSA Facebook

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
