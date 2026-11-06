Lovitură de teatru în primăria Mărgineni din județul Neamț! O funcționară de la Compartimentul Financiar-Contabil a reușit să dea o gaură uriașă în bugetul instituției, după ce s-a folosit în mod ilegal de identitatea digitală a șefului ei direct: chiar primarul localității.

Potrivit unui comunicat oficial emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, femeia (identificată de anchetatori drept C.A.D.) a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, după o schemă infracțională demnă de filmele cu escroci. În perioada februarie 2025 – martie 2026, profitând de funcția ei de execuție, contabila a falsificat nu mai puțin de 94 de ordine de plată electronice. Fără ca nimeni să bănuiască nimic, ea a aplicat ilegal semnătura electronică a primarului pentru a valida tranzacțiile.

Banii publici nu au fost folosiți însă pentru investiții, ci au intrat direct în buzunarele proprii. Femeia a transferat sumele fie în conturile sale personale (sau pe care le controla), fie direct în conturile unor executori judecătorești pentru a-și achita propriile datorii și obligații financiare. În total, contabila a lăsat comunitatea locală fără 383.758 de lei. După ce a fost descoperită chiar de către primar a urmat o plângere penală și afacerea ilegală s-a prăbușit zgomotos în cadrul operațiunii „Jupiter”. Joi, 5 noiembrie 2026, polițiștii au descins la locuința femeii, de unde au ridicat documente și probe zdrobitoare. După o noapte petrecută în reținere, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț a admis cererea procurorilor și a trimis-o pe contabilă direct în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de dare, fiind acuzată de delapidare și fals informatic în formă continuată.