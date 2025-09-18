Prins cu lemn în plus, sancționat cu amendă de 6000 de lei

Un transport ilegal de material lemnos a fost descoperit de polițiștii din Bicaz, iar firma responsabilă s-a ales cu o amendă usturătoare și cu confiscarea lemnului.Prins cu lemn în plus, sancționat cu amendă de 6000 de lei

Potrivit IPJ Neamț, echipajele Compartimentelor Rutier și Ordine Publică au oprit pentru control pe data de 16 septembrie, în jurul orei 18:50, pe DJ127A, în localitatea Bicaz-Chei, o autoutilitară condusă de un bărbat de 36 de ani, din Bicaz. Vehiculul transporta material lemnos, însă cantitatea părea să nu corespundă cu datele din documente.

Autoutilitara a fost dusă la sediul Poliției Bicaz, unde, a doua zi, specialiștii silvici au făcut inventarierea. Rezultatul: 11,79 metri cubi de lemn, cu 4,67 metri cubi mai mult decât în acte.

Încărcătura suplimentară a fost confiscată, iar persoana juridică responsabilă de transport a fost sancționată contravențional cu 6.000 de lei.

