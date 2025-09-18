Prins cu lemn în plus, sancționat cu amendă de 6000 de lei

Un transport ilegal de material lemnos a fost descoperit de polițiștii din Bicaz, iar firma responsabilă s-a ales cu o amendă usturătoare și cu confiscarea lemnului.

Potrivit IPJ Neamț, echipajele Compartimentelor Rutier și Ordine Publică au oprit pentru control pe data de 16 septembrie, în jurul orei 18:50, pe DJ127A, în localitatea Bicaz-Chei, o autoutilitară condusă de un bărbat de 36 de ani, din Bicaz. Vehiculul transporta material lemnos, însă cantitatea părea să nu corespundă cu datele din documente.

Autoutilitara a fost dusă la sediul Poliției Bicaz, unde, a doua zi, specialiștii silvici au făcut inventarierea. Rezultatul: 11,79 metri cubi de lemn, cu 4,67 metri cubi mai mult decât în acte.

Încărcătura suplimentară a fost confiscată, iar persoana juridică responsabilă de transport a fost sancționată contravențional cu 6.000 de lei.

Denisa POPA