Primul proces în dosarul primarului Ioan Filip. Doi funcționari din Primăria Zănești au recunoscut acuzele DNA

Cercetările efectuate de DNA în dosarul în care primarul comunei Zănești, Ioan Filip, a fost acuzat de presupuse fapte de corupție (amănunte aici ) se îndreaptă spre faza de judecată. Dacă primarul este încă urmărit penal, doi funcționari din cadrul Primăriei Zănești au încheiat acorduri de recunoaștere a faptelor de care au fost acuzați de procurorii DNA. Procesul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Neamț, urmând ca judecătorii să stabilească dacă acordul este în regulă sau nu.

În această cauză este vorba de Marin Florentina, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești și Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești. Ambii au fost puși sub acuzare de DNA pentru comiterea a câte două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite. La debutul cercetărilor, atunci când primarul a fost arestat (amănunte aici ), procurorii au anunțat că funcționarii au fost puși sub control judiciar, cea mai blândă măsură preventivă. „În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale”, se arăta în comunicatul DNA.

Rămâne de văzut dacă judecătorii vor consfinți acordul dintre funcționari și DNA, caz în care, cel mai probabil, se va aplica o pedeapsă cu suspendarea executării. Având în vedere acest demers judiciar este de așteptat ca foarte curând să se încheie urmărirea penală și în cazul primarului Ioan Filip.

FOTO portal.just.ro