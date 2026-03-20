Primul proces în dosarul primarului Ioan Filip. Doi funcționari din Primăria Zănești au recunoscut acuzele DNA

de Sofronia Gabi

Cercetările efectuate de DNA în dosarul în care primarul comunei Zănești, Ioan Filip, a fost acuzat de presupuse fapte de corupție (amănunte aici ) se îndreaptă spre faza de judecată. Dacă primarul este încă urmărit penal, doi funcționari din cadrul Primăriei Zănești au încheiat acorduri de recunoaștere a faptelor de care au fost acuzați de procurorii DNA. Procesul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Neamț, urmând ca judecătorii să stabilească dacă acordul este în regulă sau nu.

În această cauză este vorba de Marin Florentina, inspector de specialitate în cadrul Compartimentului resurse umane al Primăriei Zănești și Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior în cadrul Compartimentului de achiziții publice al Primăriei Zănești. Ambii au fost puși sub acuzare de DNA pentru comiterea a câte două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite. La debutul cercetărilor, atunci când primarul a fost arestat (amănunte aici ), procurorii au anunțat că funcționarii au fost puși sub control judiciar, cea mai blândă măsură preventivă. „În perioadele menționate anterior, inculpații Andrieș Andrei-Sebastian și Marin Florentina, acționând în înțelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentațiile de achiziție, astfel încât cele două contracte menționate mai sus să fie încheiate cu cele două societăți comerciale”, se arăta în comunicatul DNA.

Primul proces în dosarul primarului Ioan Filip. Doi funcționari din Primăria Zănești au recunoscut acuzele DNA

Rămâne de văzut dacă judecătorii vor consfinți acordul dintre funcționari și DNA, caz în care, cel mai probabil, se va aplica o pedeapsă cu suspendarea executării. Având în vedere acest demers judiciar este de așteptat ca foarte curând să se încheie urmărirea penală și în cazul primarului Ioan Filip.

FOTO portal.just.ro

Primul proces în dosarul primarului Ioan Filip. Doi funcționari din Primăria Zănești au recunoscut acuzele DNA

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Accident grav pe centura Sucevei. Patru persoane rănite în urma unui carambol
Accident grav pe centura Sucevei. Patru persoane rănite în urma unui carambol
Cercetat pentru evadare după ce a încălcat arestul la domiciliu
Neamț. Daune de 200.000 de lei după o bătaie cruntă

Accident cu un copil rănit în Piatra Neamț și șofer prins cu permisul suspendat la Târgu Neamț

Două incidente grave au avut loc pe 19 martie...
Infracțional Neamț

Controale dure în trafic și la transportul de lemn în Neamț. Zeci de amenzi și permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au desfășurat acțiuni ample în...
Bărbat reținut după ce ar fi furat o bicicletă

Un bărbat din Piatra Neamț a fost reținut de...
Neamț. Daune de 200.000 de lei după o bătaie cruntă

Doi tineri, de 26, respectiv 14 ani, au fost...
Accident grav pe centura Sucevei. Patru persoane rănite în urma unui carambol

Mai multe persoane au fost rănite, vineri dimineață, 20...

Infracțional Neamț

Accident cu un copil rănit în Piatra Neamț și șofer prins cu permisul suspendat la Târgu Neamț

Două incidente grave au avut loc pe 19 martie...
Infracțional Neamț

Controale dure în trafic și la transportul de lemn în Neamț. Zeci de amenzi și permise reținute

Polițiștii din județul Neamț au desfășurat acțiuni ample în...
ACTUALITATE

Bărbat reținut după ce ar fi furat o bicicletă

Un bărbat din Piatra Neamț a fost reținut de...
Justiţie Neamţ

Neamț. Daune de 200.000 de lei după o bătaie cruntă

Doi tineri, de 26, respectiv 14 ani, au fost...
ACTUALITATE

Accident grav pe centura Sucevei. Patru persoane rănite în urma unui carambol

Mai multe persoane au fost rănite, vineri dimineață, 20...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
EVENIMENT

Incendiu într-un bloc din Bacău: o femeie a murit, zeci de locatari evacuați

Un incendiu puternic izbucnit, aseară, într-un bloc de locuințe...
ADMINISTRAȚIE

Bugetul, deblocat în ultimul moment: acord politic după tensiuni majore în coaliție

Criza din coaliția de guvernare pe tema bugetului de...