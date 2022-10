Sezonul mustului face an de an victime în rândul celor care uită că fermentarea strugurilor emite o mare cantitate de dioxid de carbon și încăperea în care se face băutura trebuie să fie bine aerisită înainte de a pătrunde în interiorul ei. Astăzi, 10 octombrie, a apărut primul caz din acest an, în județul Neamț. Doi bărbați, de 68, respectiv 45 de ani, din satul Vădurele, comuna Cândești, au căzut, inconștienți în beciul casei, din cauza acumulării mari de dioxid de carbon.

Un membru al familiei a sunat la 112 și la fața locului au ajuns pompieri din Piatra Neamț, de la Punctul de lucru Roznov, SVSU Cândești și un echipaj medical SAJ Piatra Neamț.

Cei doi erau în stare destul de gravă, au primit îngrijiri medicale la fața locului fiind transportați mai apoi la UPU Piatra Neamț.

Pentru a evita astfel de accidente nedorite provocate de intoxicația cu dioxid de carbon, “pompierii vă recomandă:

-nu puneţi mustul la fermentat în spaţii închise fără căi de aerisire;

–nu intraţi în încăperile în care fierbe vinul, fără a asigura o ventilaţie corespunzătoare. Anunţaţi pe cineva că veţi intra într-o astfel de încăpere;

-verificaţi concentraţia de oxigen din încăperea în care intraţi, prin aprinderea unei lumânări. În cazul în care se va stinge, înseamnă cu nu există suficient oxigen;

–nu intraţi în încăperea în care există deja o victimă fără echipament de protecţie pentru că este posibil să vă intoxicaţi şi dumneavoastră;

📱☎ sunaţi la 112 în orice astfel de situaţie.

Precizăm faptul că o persoană care a inhalat cantităţi mai mici de dioxid de carbon prezintă dureri de cap, greţuri – cu sau fără vărsături, ameţeli, tulburări de vedere, greutate în respiraţie. Dacă în aer gazul este în concentraţie foarte mare, persoana în cauză îşi pierde cunoştinţa în câteva minute, iar consecinţele pot fi grave. Este foarte important de ştiut că victima nu îşi dă seama că se intoxică deoarece dioxidul de carbon pe care îl emană vinul în timpul fermentării nu are culoare şi nici miros”.

Angela Croitoru