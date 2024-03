0:00

Cu mai puțin de trei luni înainte de alegerilor locale, primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Viziteu are „statut de suspect” într-un dosar instrumentat de DNA. Anunțul a fost făcut chiar de edilul băcăuan, astăzi, 12 martie.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primărie.

Aștept să se încheie rapid această poveste și am încredere că și procurorii își doresc același lucru.

Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect.

Modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru”, este mesajul postat de Daniel Viziteu pe pagina de socializare.

La începutul acestui an, Direcția Națională Anticorupție s-a autosesizat în urma unor materiale apărute în presa locală despre cazul unei funcționare care ar fi locuit într-un apartament de peste 100 de mp, dotat și utilat ultramodern, aflat în proprietatea administrației locale. Aceste locuințe pot fi puse la dispoziția funcționarilor, dar doar cu aprobarea Consiliului Local.

Vlad B.