Primarul din Zănești, Ioan Filip, așteaptă decizia instanței: controlul judiciar, în joc

Primarul din Zănești, Ioan Filip, așteaptă decizia instanței: controlul judiciar, în jocMagistrații Tribunalului Neamț vor decide pe 4 mai dacă mențin controlul judiciar în cazul primarului Ioan Filip, cercetat de DNA. Până atunci, edilul rămâne sub interdicții stricte, inclusiv fără dreptul de a-și exercita funcția.

Situația juridică a primarului comunei Zănești, Ioan Filip, rămâne incertă, după ce instanța a amânat pronunțarea asupra contestației formulate împotriva prelungirii controlului judiciar.

Măsura a fost dispusă de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău, iar edilul a contestat-o. Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Neamț, unde, la termenul din 30 aprilie, judecătorii au decis să amâne pronunțarea pentru data de 4 mai, ora 12:00.

Până la luarea unei decizii, Ioan Filip rămâne sub control judiciar, cu mai multe interdicții, printre care și cea de a-și exercita funcția de primar sau de a lua legătura cu martorii și ceilalți inculpați din dosar, unii dintre aceștia fiind angajați ai Primăriei Zănești.

Ancheta DNA a început în noiembrie 2025, când procurorii au efectuat 12 percheziții în comună, inclusiv la sediul primăriei. Patru persoane au fost reținute atunci, iar ulterior primarul a fost arestat preventiv, în timp ce alți suspecți au fost plasați sub control judiciar.

În februarie 2026, Ioan Filip a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar, măsură care este acum contestată în instanță.

Între timp, dosarul a evoluat: unul dintre suspecți a decedat, iar doi funcționari din primărie au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA. Acestea urmează să fie validate de Tribunalul Neamț pentru a produce efecte juridice.

Decizia din 4 mai va stabili dacă primarul rămâne sub aceleași restricții sau dacă instanța admite cererea de modificare a măsurii preventive.

Articolul precedent
1 Mai – Sărbătoarea de Armindeni
1 Mai – Sărbătoarea de Armindeni
Articolul următor
Doi consilieri locali vor depune jurământul la Piatra-Neamț
Piatra- Neamț. Finanțarea nerambursabilă pentru ONG -uri crește cu 20%

Ultima ora

FAPT DIVERS

Proiectil descoperit într-o gospodărie din Lunca, Vânători- Neamț

Un gospodar din satul Lunca, comuna Vânători -Neamț, care...
Stiri fierbinti

Tragedie la Bozieni

Vineri, 1 Mai 2026, în jurul orei 09:15, în...
Justiţie Neamţ

A fost stabilită prima înfățișare în procesul incendiului de la ATI

Judecătoria Piatra Neamț a stabilit data primei înfățișări în...
ADMINISTRAȚIE

Piatra- Neamț. Finanțarea nerambursabilă pentru ONG -uri crește cu 20%

În ședința Consiliului Local al municipiului Piatra- Neamț de...
ACTUALITATE

1 Mai – Sărbătoarea de Armindeni

Armidenul se serba pentru odihna pământului, pentru înmulțirea turmelor...

Categorii

FAPT DIVERS

Proiectil descoperit într-o gospodărie din Lunca, Vânători- Neamț

Un gospodar din satul Lunca, comuna Vânători -Neamț, care...
Stiri fierbinti

Tragedie la Bozieni

Vineri, 1 Mai 2026, în jurul orei 09:15, în...
Justiţie Neamţ

A fost stabilită prima înfățișare în procesul incendiului de la ATI

Judecătoria Piatra Neamț a stabilit data primei înfățișări în...
ADMINISTRAȚIE

Piatra- Neamț. Finanțarea nerambursabilă pentru ONG -uri crește cu 20%

În ședința Consiliului Local al municipiului Piatra- Neamț de...
ACTUALITATE

1 Mai – Sărbătoarea de Armindeni

Armidenul se serba pentru odihna pământului, pentru înmulțirea turmelor...
Stiri fierbinti

Urs la Piatra Neamț. A fost emis mesaj RO-ALERT

„A fost semnalată prezența unui urs în Piatra Neamț,...
ACTUALITATE

SC SMART DIGITAL SRL anunță finalizarea proiectului „Evoluție pas cu pas”, Cod SMIS: 311967

SC SMART DIGITAL SRL, CUI 42961366, anunță că în...
ECONOMIE

S.C. COMFORMEDIS S.R.L. anunță finalizarea proiectului „Evoluție pas cu pas”, Cod SMIS: 311967

SC COMFORMEDIS SRL, CUI RO27651973, anunță că în luna...