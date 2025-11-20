Primarul comunei Zănești rămâne în arest – Curtea de Apel Bacău a respins contestația

Curtea de Apel Bacău a respins ca nefondată contestația primarului comunei Zănești, Ioan Filip, împotriva măsurii arestului preventiv. Decizia instanței de apel este definitivă așa că primarul va fi încarcerat cel puțin până la data de 11 decembrie, dar este foarte posibil ca procurorii DNA să ceară prelungirea privării de libertate. „În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, raportat la art. 204 Cod de procedură penală respinge contestația formulată de inculpatul FILIP IOAN împotriva încheierii penale nr. 448 din 12.11.2025 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 4200/110/2025, ca fiind neîntemeiată. Menține încheierea contestată. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod de procedură penală, obligă contestatorul să plătească către stat suma de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția inculpatului și a procurorului prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 20 noiembrie 2025”, conform Curții de Apel Bacău.

Ioan Filip a fost pus sub acuzare de procurorii anticorupție pentru fapte de luare de mită și abuz în serviciu (amănunte aici), după acțiunea care a avut loc în perioada 11 – 12 noiembrie, când au avut loc 12 percheziții domiciliare în Zănești (amănunte aici). Descinderile au vizat atât Primăria Zănești, cât și domiciliul primarului Ioan Filip. La final au fost reținute pentru o perioadă de 24 de ore patru persoane între care Ioan Filip, doi funcționari din primări și un om de afaceri (amănunte aici și aici). Din cei patru care au fost reținuți pentru 24 de ore, doar primarul Ioan Filip a fost dus în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Măsura a fost dispusă de Tribunalul Bacău, în ședința din 12 noiembrie, dată de la care primarul este după gratii.