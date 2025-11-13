INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

de Sofronia Gabi

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventivÎn urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în perioada 11 – 12 noiembrie în 12 locații din județul Neamț, fiind vizată Primăria comunei Zănești dar și locuința primarului Ioan Filip, au fost patru rețineri. Au fost privați de libertate primarul, doi funcționari din primărie și administratorul unei societăți comerciale (amănunte aici). Chiar dacă s-a dispus reținerea pentru 24 de ore pentru patru persoane, procurorii anticorupție au decis să-l prezinte în fața judecătorului de drepturi și libertăți doar pe primarul Ioan Filip. Totul după ce acesta a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni de luare de mită și două fapte de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (amănunte aici).

Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

Pe 12 noiembrie dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău, iar cauza care a avut ca obiect luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA s-a judecat destul de târziu. La final magistrații au admis propunerea anchetatorilor și au dispus privarea de libertate a primarului comunei Zănești pentru 30 de zile. „dispune arestarea preventivă a inculpatului Filip Ioan, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C. pen., de luare de mită în formă continuată, fapte prev. de art. 6 și 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale), de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C. pen., de luare de mită, faptă prev. de art. 6 şi 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C. pen., de luare de mită, faptă prev. de art. 6 și 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C. Pen, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data 12.11.2025 până la data de 11.12.2025, inclusiv”, conform Tribunalului Bacău.

Prin aceeași sentință judecătorul de drepturi și libertăți a decis emiterea de în dată a mandatului de arestare preventivă. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Ultima ora

INFRACȚIONAL

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Un control la un punct de lucru al unei...
Stiri fierbinti

Incendiu provocat de un scurtcircuit la o casă din municipiul Roman

O locuință din municipiul Roman a fost afectată de...
SOCIAL

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

Pietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită...
INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Actualizare: Din primele informații, se pare că patru persoane...
SOCIAL

Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă” pentru Ioachim și Iuliana

Pietrenii sunt invitați să se alăture unui eveniment plin...

Categorii

INFRACȚIONAL

Botoșani. Gaură de 3,5 milioane de lei la bugetul statului la păcănele

Un control la un punct de lucru al unei...
Stiri fierbinti

Incendiu provocat de un scurtcircuit la o casă din municipiul Roman

O locuință din municipiul Roman a fost afectată de...
SOCIAL

Piatra-Neamț. Campanie de colectare a deșeurilor electrice și electronice cu tombolă

Pietrenii care au aparatură electrică și electronică stricată, depășită...
INFRACȚIONAL

Neamț. Percheziții DNA – este vizat și primarul comunei Zănești, Ioan Filip

Actualizare: Din primele informații, se pare că patru persoane...
SOCIAL

Comunitatea din Piatra-Neamț se unește în spectacolul „Inimi în Horă” pentru Ioachim și Iuliana

Pietrenii sunt invitați să se alăture unui eveniment plin...
Infracțional Bacău

Video – foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada...

Video - foto. Un cuplu a fost arestat, după un furt de bijuterii de 200.000 de lei. Cei doi încercau să fugă cu prada din țară
ACTUALITATE

Tânăr din Borca arestat după ce ar fi incendiat casa bunicii și a amenințat-o

Un tânăr de 28 de ani, din comuna Borca,...
ECONOMIE

ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale