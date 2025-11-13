Primarul comunei Zănești a fost arestat preventiv

În urma perchezițiilor domiciliare care au avut loc în perioada 11 – 12 noiembrie în 12 locații din județul Neamț, fiind vizată Primăria comunei Zănești dar și locuința primarului Ioan Filip, au fost patru rețineri. Au fost privați de libertate primarul, doi funcționari din primărie și administratorul unei societăți comerciale (amănunte aici). Chiar dacă s-a dispus reținerea pentru 24 de ore pentru patru persoane, procurorii anticorupție au decis să-l prezinte în fața judecătorului de drepturi și libertăți doar pe primarul Ioan Filip. Totul după ce acesta a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni de luare de mită și două fapte de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite (amănunte aici).

Pe 12 noiembrie dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău, iar cauza care a avut ca obiect luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA s-a judecat destul de târziu. La final magistrații au admis propunerea anchetatorilor și au dispus privarea de libertate a primarului comunei Zănești pentru 30 de zile. „dispune arestarea preventivă a inculpatului Filip Ioan, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C. pen., de luare de mită în formă continuată, fapte prev. de art. 6 și 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale), de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 132 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 C. pen., de luare de mită, faptă prev. de art. 6 şi 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C. pen., de luare de mită, faptă prev. de art. 6 și 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C. Pen, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu data 12.11.2025 până la data de 11.12.2025, inclusiv”, conform Tribunalului Bacău.

Prin aceeași sentință judecătorul de drepturi și libertăți a decis emiterea de în dată a mandatului de arestare preventivă. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.