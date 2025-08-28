Primarul comunei Grumăzești, Constantin Matasă jr., se află în continuare sub control judiciar, măsură preventivă dispusă de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț. Această situație, rezultată în urma unei anchete în curs, ridică semne de întrebare serioase asupra integrității administrației locale și asupra respectării legii în exercitarea funcției publice. Refuzul instanței de a revoca această măsură, cuplat cu complexitatea acuzațiilor aduse, indică o gravitate potențială a faptelor investigate.

Prelungirea controlului judiciar, contestată fără succes de primar în instanță, sugerează că anchetatorii consideră încă necesară monitorizarea activităților acestuia, temându-se, probabil, de o posibilă obstrucționare a justiției sau de repetarea faptelor incriminate. Demersul inutil l-a costat pe primar 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Decizia Judecătoriei Târgu Neamț de respingere a plângerii primarului este definitivă.

Gravitatea acuzațiilor aduse primarului Matasă este accentuată de natura lor variată. Acesta este cercetat pentru o serie de infracțiuni, printre care efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția, abuz în serviciu (cu obținerea de foloase necuvenite), delapidare și alte fapte de abuz în serviciu. Perchezițiile efectuate la sfârșitul lunii iunie, atât la sediul primăriei cât și la domiciliul primarului, demonstrează amploarea anchetei și sugerează existența unor probe solide care să justifice aceste acțiuni. Comunicatul Parchetului a scos ulterior la iveală o schemă complexă de falsificare a documentelor privind prestarea serviciului de muncă în folosul comunității, implicând funcționari publici cu responsabilități în acest domeniu. Această falsificare ar fi permis unor persoane condamnate să evite prestarea efectivă a muncii în folosul comunității, încălcând astfel dispozițiile legale privind executarea pedepselor.

