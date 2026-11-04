Primarul comunei Dămuc, Anton Covasan, acuzat de obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a confirmat reținerea lui Anton Covasan, primarul comunei Dămuc. În cauză sunt acuzații de comitere a infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri și abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Conform actelor de urmărire penală faptele au avut loc în anul 2020 când „funcționari publici din cadrul UAT Dămuc au efectuat demersuri specifice pentru a obține în mod nelegal un sprijin financiar din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale, folosindu-se în acest scop de înscrisuri în care au fost consemnate date necorespunzătoare adevărului”, conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Mai exact este vorba de lucrările care au avut loc la podul din localitatea Trei Fântâni.

Perchezițiile au avut loc pe parcursul zilei de 3 noiembrie, fiind ridicate înscrisuri și mijloace de probă. „Prin ordonanța din data de 03.11.2026, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 4 suspecți (3 persoane fizice și o societate comercială) și s-a luat măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de suspectul C.A., primar, și F.M., persoană fără calitate specială”, mai arată sursa citată. Cel de-al doilea reținut este reprezentantul firmei Manu Forest, Manole Frăsinariu.

Procurorii nu au anunțat dacă după reținerea primarului Anton Covasan acesta va fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă ori va fi dispusă altă măsură preventivă, arestul la domiciliu sau control judiciar.

(G. S.)