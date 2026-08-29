Primarul comunei Crăcăoani acuzat că ar fi trucat o licitație publică – Alexandrina Raclariu este urmărită penal

Alexandrina Raclariu, primarul comunei Crăcăoani, este cercetată penal pentru comiterea infracțiunii de complicitate la deturnarea licitațiilor publice. Anunțul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț. În același dosar o altă persoană fizică este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice. Cercetările au fost inițiate după ce organizarea unei licitații din 25 august prin care se vindea un teren de peste 3.000 de metri pătrați din satul Magazia.

„Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț informează că, la data de 28.08.2026, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de două persoane, respectiv:

A.I., pentru săvârșirea infracțiunii de deturnare a licitațiilor publice, prev. de art. 246 Cod penal;

R.A., primar al comunei Crăcăoani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la deturnarea licitațiilor publice, prev. de art. 48 alin. (1) raportat la art. 246Cod penal.

În cauză se efectuează cercetări în legătură cu modul de organizare și desfășurare a licitației publice din data de 25.08.2026, având ca obiect vânzarea de către U.A.T. Comuna Crăcăoani a unui teren în suprafață de 3.532 mp, situat în satul Magazia, punctul „Moara””, anunță Parchetul.

Din probele administrate până la acest moment a rezultat suspiciunea că A.I. și fratele său, A.V., s-ar fi înțeles anterior desfășurării procedurii în vederea unei participări numai aparent concurențiale, astfel încât să fie îndeplinită condiția obligatorie a existenței a cel puțin două oferte valabile, iar prețul de adjudecare să fie controlat prin coordonarea ofertelor.

Concret, la procedură au fost depuse numai două oferte, aparținând celor doi frați, înregistrate la un interval de șase minute. A.V. a ofertat suma de 20.352 lei, reprezentând prețul minim de pornire, iar A.I. a ofertat suma de 22.388 lei, acesta din urmă fiind declarat câștigător al licitației. Potrivit acuzației formulate, participarea lui A.V. ar fi avut rolul de a crea aparența unei concurențe reale și de a permite continuarea procedurii în condițiile în care, în lipsa a două oferte valabile, licitația trebuia reluată.

„În ceea ce o privește pe inculpata R.A., în calitate de primar al comunei Crăcăoani, probele administrate au fundamentat suspiciunea că aceasta ar fi cunoscut mecanismul de participare aparent concurențială și l-ar fi sprijinit pe A.I., între altele, prin verificarea și comunicarea către acesta a informațiilor privind inexistența altor ofertanți și prin asumarea informării sale în situația apariției unui alt participant la procedură”, mai arată sursa citată.

În cursul urmăririi penale au fost administrate înscrisuri privind procedura de licitație, fiind desfășurate totodată activități pentru identificarea și conservarea documentelor și suporturilor relevante pentru stabilirea modului concret în care au fost întocmite și coordonate ofertele. „Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, persoanele cercetate beneficiind de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive”, se arată în același comunicat.