Primarul Bacăului pune piciorul în prag: „Băcăuanii să nu se lase manipulați de șarlatanii care dau târcoale pe subiectul taxelor!”

Mai mulți oameni politici și consilieri locali, în special de la PNL și AUR, încearcă în aceste săptămâni un nou vot în Consiliul Local Bacău în privința taxelor și impozitelor. Primarul municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu a declarat pentru Mesagerul de Bacău un foarte hotărât punct de vedere!

„Aș vrea ca băcăuanii să știe adevărul, să nu se lase manipulați de șarlatani economici și impostori politici care tot dau târcoale zilele acestea pe subiectul taxelor”, spune primarul Lucian Stanciu Viziteu, referindu-se la majorarea la nivelul maxim a taxelor și impozitelor locale în municipiul Bacău.

Primarul subliniază că, analizând prevederile Codului Fiscal, rezultă clar că nu este posibilă revizuirea impozitelor și taxelor în cursul acestui an:

„E un principiu simplu: anualitatea impozitelor și taxelor presupune că autoritățile administrației publice locale aprobă nivelul taxelor pentru anul următor, ceea ce asigură predictibilitate fiscală pentru cetățeni și pentru autoritatea locală. Odată stabilite, aceste impozite nu pot fi modificate în cursul aceluiași an, pentru a evita discriminări. Codul Fiscal stabilește expres data de 31 decembrie 2025 ca termen pentru aprobarea cotelor și nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2026. În caz contrar, instituie și o sancțiune: sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat până la aprobarea nivelului impozitelor (art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal). Cu alte cuvinte, dacă nu am stabilit prin HCL taxele și impozitele locale până la 31 decembrie, riscăm blocarea conturilor.”

Primarul municipiului Bacău este ferm:

„Unii șarlatani cu interese politice clare încearcă să manipuleze opinia publică, inducând ideea că Primăria sau Consiliul Local ar fi avut o alegere de făcut. Adevărul este că, în cazul impozitului pe persoanele fizice, Consiliul Local a acționat responsabil și a ales nivelul minim posibil al impozitului. Unii consilieri locali, pe care îi vedeți agitându-se în spațiul public, au promovat ideea că nu trebuia să se voteze. Dacă majoritatea ar fi urmat calea lor, băcăuanii ar fi avut impozitele dublate, deoarece Codul Fiscal prevede că, în lipsa unei decizii a consiliului, impozitul se stabilește la nivelul maxim legal.”

Viziteu mai precizează:

„Responsabilitatea în administrație înseamnă respectarea legii, protejarea cetățenilor și a bugetului orașului, precum și evitarea unor decizii care ar fi putut afecta direct buzunarul cetățenilor. Așa s-a procedat anul acesta din partea mea și a consilierilor locali responsabili. Restul sunt dezinformări și propagandă politică.”