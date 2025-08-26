Primăria Municipiului Piatra-Neamț va intra într-un parteneriat cu Colegiul Național „Petru Rareş” și Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Neamț pentru organizarea în comun, la Piatra-Neamț, la Colegiul Național „Petru Rareş”, a Olimpiadei Internaționale de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori. Olimpiada va avea loc în perioada 18-25 octombrie 2025. În cadrul acestui parteneriat, Primăria Piatra-Neamț vine cu 80.000 de lei, bani de la bugetul local, care vor acoperi cheltuielile cu consumabile, logistică și partea de promovare a evenimentului, potrivit referatului din spatele proiectului de hotărâre pentru alocarea acestei sume.

„Olimpiada Internațională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori (IOAA-Jr.) este o competiție de excelență care se adresează elevilor cu aptitudini şi performanţe deosebite în domeniul astronomiei şi astrofizicii, fiind recunoscută oficial ca eveniment secundar al Olimpiadei Internaționale de Astronomie şi Astrofizică (IOAA). Organizarea la Piatra-Neamt a acestei olimpiade de nivel internațional reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute de elevii nemţeni la această disciplină. Competiția constă într-o probă teoretică și o probă de observare a cerului. La această ediție vor participa peste 120 de concurenți din 26 de țări, alături de observatori, lideri de echipe şi 60 de cadre didactice din întreaga țară implicate în activitățile de organizare şi desfăşurare a olimpiadei. Pe lângă competiţia propriu-zisă, aceştia vor participa la activități de cunoaștere și promovare a orașului Piatra-Neamţ şi a întregului judeţ.

Pentru asigurarea desfăşurării în condiții optime a acestei olimpiade, la standarde care să demonstreze calitatea actului educațional realizat la Piatra-Neamț, precum şi implicarea Municipiului Piatra-Neamţ în susținerea performanței în învăţământ, este necesară încheierea unui parteneriat între Inspectoratul Şcolar Județean Neamț, Colegiul Național „Petru Rareş” şi Municipiul Piatra-Neamt”, se arată în referatul din spatele proiectului de hotărâre ce urmează să fie discutat în ședința de joi, 28 august, a consiliului local pietrean.

Primăria va pune la dispoziție Sala Polivalentă Piatra-Neamţ pentru desfăşurarea festivității de deschidere a olimpiadei în data de 19 octombrie, în intervalul orar 15.00-19.00 și Stadionul Ceahlăul pentru desfăşurarea probei de observare a cerului pe 22 octombrie, începând cu ora 22.30.

A.C.