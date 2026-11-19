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Piatra-Neamț intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă prin unul dintre cele mai așteptate evenimente ale finalului de an: „Crăciun de poveste la Piatra”. Între 26 noiembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, Curtea Domnească, Piața Ștefan cel Mare, dar și cartierele orașului, se transformă în spații pline de lumini, muzică și arome de sărbătoare, unde pietrenii și turiștii se vor putea bucura de magia Crăciunului și de momente speciale, alături de cei dragi.

Primarul Adrian Niță: „Dragi pietreni,

În timp ce în alte colțuri ale lumii a început deja forfota sărbătorilor, noi la Piatra-Neamț alegem să trăim această perioadă așa cum se cuvine: ca o comunitate unită, ca o mare familie, cu gândul la ceea ce contează cu adevărat — Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și lumina pe care o aduce în sufletele noastre.

Ne-am pregătit să întâmpinăm iarna cu multă căldură și lumină, iar străzile, bulevardele principale și o parte din străzile din cartiere vor fi îmbrăcate în straie de sărbătoare.

Pe 26 noiembrie, deschidem prima filă a Târgului de Crăciun de la Piatra-Neamț chiar aici, la Curtea Domnească! Aprindem luminile de sărbătoare, iar Paul Surugiu – Fuego ne va încânta cu un concert de colinde plin de emoție.

Pe lângă bradul din centrul orașului și cel de la Curtea Domnească, alți 8 brazi vor fi împodobiți în cartiere, ca magia să fie simțită chiar aproape de casa fiecăruia.

Iar cei mici sunt, ca în fiecare an, în centrul atenției:

Patinoarul de la Curtea Domnească îi așteaptă pe iubitorii gheții;

În fiecare seară privim spre cer, unde Moș Crăciun ne va face cu mâna din telegondolă;

Trenulețul Moșului îi va purta gratuit pe străzile orașului;

Cadouri dulci aduse de Moș Nicolae și Moș Crăciun (cu ajutorul animatorilor), ateliere la Curtea Domnească și caravanele prin cartiere!

Dragii mei, Piatra-Neamț este ACASĂ! Fie că locuiți aici sau vă întoarceți să vă revedeți cu cei dragi, vă invit să simțim împreună, din nou, adevărata magie a Crăciunului!”

Inima sărbătorii bate la Curtea Domnească

Curtea Domnească va găzdui zona Christmas Market, unde căsuțele și rulotele vor oferi vizitatorilor produse de sezon, bunătăți tradiționale, preparate specifice sărbătorilor și băuturi pentru toate gusturile. Cei care caută un cadou special vor găsi obiecte lucrate manual de artizani locali, iar întreaga zonă va fi decorată cu elemente, butaforii și instalații tematice de iarnă, create special pentru acest eveniment. Tot aici va funcționa și patinoarul, una dintre atracțiile preferate ale sezonului rece, atât pentru copii, cât și pentru adulți, iar Moș Crăciun ne va face cu mâna în fiecare seară, din telegondolă, călătorind cu sania sa trasă de reni.

Prima surpriză pregătită pentru acest eveniment de poveste este spectacolul susținut de îndrăgitul Fuego, pe 26 noiembrie, la Curtea Domnească. În aceeași seară, vom aprinde împreună iluminatul festiv în zona Christmas Market. Iar acesta este doar începutul: în zilele următoare vom dezvălui și celelalte surprize pregătite pentru „Crăciun de poveste la Piatra”.

Momente și activități speciale pentru cei mici

Pe 5 decembrie, Moș Nicolae va ajunge la Piatra-Neamț cu dulciuri pentru cei mici, într-o seară în care nu vor lipsi momentele artistice și animatorii.

Surprizele pentru copii vor continua pe toată perioada sărbătorilor, cu ateliere de creație și jocuri organizate la Căsuța lui Moș Crăciun de la Curtea Domnească.

Și în acest an, Caravana Moșului va străbate orașul, ducând atmosfera sărbătorilor în fiecare cartier, iar Trenulețul lui Moș Crăciun le va oferi celor mici la plimbări gratuite.

„Crăciun de poveste la Piatra” este un eveniment organizat de Municipiul Piatra-Neamț, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” și Grupul de Acțiune Locală Piatra-Neamț.