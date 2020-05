Astăzi, primarul Dragoș Chitic, împreună cu persoane care răspund de realizarea lucrărilor edilitare, s-au deplasat pe teren pentru a verifica stadiul acestora și pentru a stabili programul de lucrări pentru perioada următoare.

Lucrările care se realizează în aceasta perioadă prin societățile Consiliului local, Publiserv și CMI Urban, sunt următoarele:

întreținerea și modernizarea străzilor și a spațiilor pe care sunt amenajate parcări;

curățarea rigolelor de scurgere a apelor pluviale;

reparații punctuale ale aleilor pietonale;

reparația și modernizarea spațiilor de joacă și a mobilierului stradal;

refacerea marcajelor rutiere;

aducerea la cota străzii a căminelor rețelelor de utilități;

amenajări peisagistice, cosirea și întreținerea spațiilor verzi.

În această primăvară, până în prezent, au fost modernizate prin turnarea unui nou covor asfaltic, pe toată suprafața sau pe tronsoanele afectate, un număr de 11 străzi: Gheorghe Doja, Dimitrie Bolintineanu, Valea Albă, Ion Ionescu Dela Brad, Lunca Bistriței, Subdărmănești, B-dul Dacia, Aleea Tineretului, Hangului, Aleea Aurorei, Nufărului.

„Este un program de lucrări edilitare foarte riguros stabilit la începutul acestui an pe care îl respectăm și îl actualizăm periodic, în funcție de elementele noi care apar in teren. Zilnic realizăm reparații punctuale cu asfalt ale străzilor, iar la capitolul modernizări de străzi, programul propus pentru anul în curs cuprinde: Strada Ion Sergentu, Strada Pietricica, Strada Lutăriei, Strada Schitului, Strada Stejarului, Strada Aleea Brazilor. Lista străzilor care vor fi modernizate până la finele acestui an va fi actualizată în funcție de influența crizei sanitare asupra bugetului local. Este o ușoară întârziere în privința cosirilor spațiilor verzi publice, cauzată de vremea ploioasă, și am cerut societății Urban să urgenteze cosirile, pentru a finaliza în cel mai scurt timp prima trecere. Am cerut, de asemenea, societății Urban să prezinte un program de cosiri pentru ca cetățenii să știe cand se va realiza această activitate în cartierul lor”, a declarat primarul Dragoș Chitic.

Programul primei etape de cosiri pe cartiere comunicat de CMI Urban este următorul:

Precista : 18-24 mai – finalizat

Centru: 25-31 mai – în lucru

Mărăței 1-9 iunie

Dărmănești 10-18 iunie.

Programul poate suferi modificări cauzate de vreme. Pe parcursul unui an se realizează trei cosiri în toate cartierele orașului.